MA, OVAJ ČOVEK NIJE SA OVE PLANETE! Holand je zaista NEVEROVATAN - poslednjom "petardom" je ušao u istoriju engleskog fudbala!

Sjajni napadač Sitija u meču s Lutonom dao najviše golova na jednom meču FA kupa u poslednjih pola veka...

Neverovatan je napadač Erling Holand! Otkako se Norvežanin pojavio na velikoj sceni u dresu Red bul Salcburga 2019. godine, gotovo da ne prođe vikend a da se ne priča o skandinavskom vunderkindu.

Već na debiju u klubu iz Mocartovog grada u Ligi šampiona postigao je tri gola, a onda je preko Borusije iz Dortmunda došao do najveće pozornice i trenutno najboljeg tima na svetu Mančester sitija.

"Građanima" je Holand bio deo slagalice koji im je nedostajao, a to je oličeno u činjenici da su već prve sezone s njim u špicu osvojili naslov prvaka Lige šampiona, koji su toliko dugo jurili.

Nastavio je da postavlja rekorde, a svoju mogućnost za rešetanje mreža ponovo je demonstrirao u ponedeljak uveče u duelu FA kupa s Lutonom, koji je njegov tim dobio sa 6:2. Norvežanin je bio strelac čak pet golova, čime se izjednačio s najvećim strelcima na Ostrvu u istoriji.

Kada je u pitanju FA kup, Holandov učinak je najbolji u poslednje 54 godine. Naime, 1970. godine čuveni Džordž Best postigao je šest golova za svoj Mančester junajted u meču sa Nortampton taunom.

Interesantno je da je čak četiri gola Holand postigao na asistenciju Kevina de Brujnea, nije lako pronaći taj podatak, ali verovatno je i to jedno od većih dostignuća u istoriji ovog takmičenja. Poslednji fudbaler koji je namestio četiri gola saigraču bio je Hari Kejn, na čije asistencije je golove postigao Hjun-Min Son. U septembru 2020. Totenhem je bio bolji od Sautemptona rezultatom 5:2.

Lajcig takođe nastradao

Prvi igrač Sitija koji je dva puta postigao pet golova

Erling je utorak uveče zabeležio još jedno dostignuće. On je postao prvi fudbaler u istoriji Mančester sitija koji je dva puta uspeo da postigne pet golova na utakmici. Prvi put je to učinio u prošloj sezoni Lige šampiona kada je Siti u osmini finala razmontirao Lajpcig sa 7:0. Bio je to nagoveštaj da "građani" mogu do samog kraja, što su i učinili.