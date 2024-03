ARBITRU KOJI TREBA DA SUDI REALU PRETE NAVIJAČI: Njegova supruga objavila otvoreno pismo javnosti

Ako po nečemu Super liga Srbije može da se "nosi ravnopravno" sa najjačim fudbalskim ligama u Evropi, onda je to svakako povika na sudije posle svakog kola.

Da Srbija nije izuzetak poslednjih dana pokazuju primeri iz Španije i Italije. Real je na šokantan način ostao bez tri boda pošto je sudija Mancano odvirao kraj dok je lopta putovala ka golu Valensije, a u Italiji je na stubu srama Marko Di Belo zbog tri crvena kartona koja je dosudio Laciju u derbiju protiv Milana.

I upravo je Marko Di Belo taj koji će kao četvrti sudija da sudi na meču Lige šampiona Real - Lajpcig.

Di Belo je već ove sezone bio "zločinac", pošto nije dosudio penal za Bolonju protiv Juventusa, zbog čega je dobio suspenziju od čak 36 dana.

Posle utakmice u Rimu na njegovu adresu stiglo je mnogo ružnih i pretećih poruka od navijača. Zbog toga se njegova supruga Karla Fađijano oglasila otvorenim pismom javnosti.

"Nije lako pisati, a pritom ostati lucidan i obrazovan, nije lako ostati uravnotežen i pribran. Nije nimalo lako, ali moram biti kako ne bih dopustila da me ova oluja mržnje povuče i proguta. Ne želim da govorim o suđenju, ne zanima me pričanje o fudbalu i fudbalerima, ali o sportu ne mogu jer to više nije sport: u sportu nema mesta za mržnju i nasilje. No, prošla su dva dana, a ko zna koliko će još uslediti, da se na ČOVEKU izlivaju najneopisivija zla i neprijateljstva. To je neviđena medijska i društvena okrutnost. Živimo u istorijskom dobu gde se nasilje i zlostavljanje osuđuje i distancira, ali uprkos tome, sposobni smo da mrzimo, omalovažavamo, vređamo, maltretiramo i vređamo svoje bližnje. Nisam ovde da branim Marka, jer on je to sposoban da učini sam. Ovde sam da budem na njegovoj strani, da ga mogu osloboditi emocionalnog tereta koji je pretrpeo. Ovde sam da zapamtim da iza uniforme, van terena, daleko od kamera, stoji čovek. Postoje žrtve, zalaganje, predanost, odustajanja, snovi, uspesi i porazi. Tu je Marko Di Belo, tu je njegova snaga, njegovo dostojanstvo i još mnogo toga što ništa i niko ne može da izbriše. 'Usred poteškoća leži prilika' (Albert Ajnštajn) S ljubavlju! Karla", stoji u objavi supruge italijanskog sudije.

