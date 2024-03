"POŠTUJEM TE KAO IGRAČA, ALI DAJ ZAČEPI" Slavni reprezentativac NAPAO Ronalda - žestoko mu je ZAMERIO zbog jedne izjave!

Nedavno je Kristijano Ronaldo rekao da saudijska liga nije slabija od francuske lige, što je izazvalo bes kod mnogih ljudi.

Podsetimo, slavni Portugalac je u januaru prošle godine iz Mančester junajteda prešao u Al-Nasr i tako postao najplaćeniji igrač na planeti.

Pisalo se da Kristijano godišnje zaradi oko 200 miliona evropskih novčanica...

"Saudijska liga nije slabija od francuske Lige 1. Saudijska liga je kompetitivnija od francuske, to mogu reći nakon jedne godine provedene ovde. Već sad je ova liga bolja od francuske, a tek je počela da raste", rekao je Ronaldo početkom godine.

Tu izjavu prokomentarisao je i nekadašnji reprezentativac "trikolora" Frank Lebef, koji je žestoko odbrusio Portugalcu.

"Nervira me kada čujem kako Ronaldo govori da je saudijska liga bolja od francuske. Zašto mislite da je to rekao o francuskoj ligi, a ne o portugalskoj? Pa zato što je Lionel Mesi igrao u Francuskoj. Poštujem Ronalda kao igrača, ali daj začepi! To nije pošteno prema Lii 1", kazao je Lebef, prenosi "San".

Inače, Lebef je s Francuskom osvojio Svetsko prvenstvo 1998. i Evropsko prvenstvo 2000.

Kurir sport