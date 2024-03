ZARADIO I ZA UNUKE! OTKRIVENA ZARADA PREDSEDNIKA FIFA: Infantino ima OGROMNU platu, a prima BEZOBRAZNO veliki bonus

Predsednik FIFA Đani Infantino obezbedio je 2023. godine povećanje plate za 33 odsto, što je značilo da je njegova zarada prošle godine premašila 4.2 miliona evra.

Kako otkriva Skaj njuz, prvi čovek Svetske kuće fudbala poseban bonus je dobio tokom Svetskog prvenstva za žene.

Osnovna plata Infantina je 2023. godine povećana na 2.7 miliona evra, i to nakon njegovog izbora za treći mandat za predsednika.

Na to je dodao 1.7 miliona evra na osnovu Svetskog prvenstva za žene, održanog prošle godine u Australiji, te je tako došao do pomenute ukupne zarade.

O plati Infantina odlučuje tročlana komisija. Njom predsedava penzionisani indijski fudbalski sudija Mukul Mudgal, a članovi su južnoamerički potpredsednik FIFA Alehandro Domingez, kao i švajcarski računovođa Bruno Kjomento.

Infantino će tako do isteka mandata 2027. godine dobijati osnovnu godišnju platu od 2.7 miliona evra, a dodavaće i bonuse za razna takmičenja.

Švajcarac bi mogao da vlada sve do 2031. godine, pošto je Savet FIFA omogućio da se kandiduje i za četvrti mandat. Statut ove organizacije ograničava predsednički mandat na najviše 12 godina (tri mandata), ali je FIFA odlučila da prvi njegov mandat koji je trajao od 2016. do 2019. godine, ne prizna jer je on vanredno zamenio Sepa Blatera, optuženog za zloupotrebe. Kada je došao na čelo FIFA Infantino je godišnje zarađivao 1.5 miliona evra.

