PRVE REČI MILANA MANDARIĆA: Vojvodina mora da se bori za trofeje i bude priznata u Evropi!

Milan Mandarić od ovog utorka zvanično je promovisan kao novi potpredsednik FK Vojvodina.

Iskusni biznismen tako je ušao u vode srpskog fudbala, a potvrda da u redove novosadskog superligaša dolazi 85-godišnji Mandarić, došla je nakon skupštine novosadskog kluba. Mandarić posle angažna u inostranom fudbalu preuzeti funkciju potpredsednika kluba iz grada u kojem je odrastao nakon što se rodio u Lici.

"Novi Sad je uvek bio u mom srcu. I kada sam kao mlad i odlazio u Beograd, kada je sunce zalazilo, svaki dan smo supruga i ja seli u kola da se vratimo, jer nismo mogli da izdržimo bez Novog Sada. Situacija koja je bila u to vreme prisilila me da idem za američkim snom i put me je odveo tamo gde sam proveo 35 godina rada i uspeha u svojim poslovima. Fudbal sam voleo od malena, samo što otac nije želeo da budem fudbaler, zato što mu je prvi komšija bio Toza Veselinović i problem je bio što je svakog ponedeljka dolazio traži zajam, jer je izgubio na kartama za vikend. Šalim se, neka mu je laka crna zemlja, Toza je bio fantastičan čovek i igrač. Kao dečak sam i upadao na utakmice Vojvodine, želeo sam da gledam igrače i tim koji sam voleo. Nadam se da ću ovaj put ući na stadion bez upadanja", rekao je kroz smeh Milan Mandarić.

On je potom dodao mu nije bilo teško da prihvati poziv predsednika „stare dame“ Dragoljuba Zbiljića. "Srećan sam i zadovoljan što sam se upoznao sa gospodinom predsednikom i ljudima oko njega. Imali smo fantastične razgovore i nije bilo teško reći „da“. Više puta se povela priča da bih mogao da se vratim u Novi Sad i Vojvodinu, ali me je put uvek odvodio na drugu stranu, u Francusku, Holandiju, Englesku. Ponosan sam što sam konačno ovde i čast mi je velika što sam deo Vojvodine. Učiniću sve što je u mojoj moći da svojim iskustvom i željom pomognem da vratimo Vojvodinu tamo gde treba da bude, a to je da se borimo za vrh tabele i da budemo pravi evropski klub. Danas kada sam dolazio ovde i gledao ove terene, ja nisam mogao da verujem kakve uslove ima ovaj klub. Takvih nema mnogo u Engleskoj. Velika mi je želja da se razvija omladinska škola, što je bio uvek moj prvi zadatak u svakom klubu u koji sam dolazio. Takođe, važno mi je da ostvarimo pravi dijalog sa navijačima, da ih vratimo na tribine, jer su oni jedni od glavnih segmenata našeg partnerstva. Svi mi ovde smo partneri i svi imamo isti cilj, a to je da budemo najbolji u onome što radimo i da vratimo Vojvodinu tamo gde pripada, da se bori za trofeje i da bude priznata u Evropi. Biće mi veliko zadovoljstvo da pomognem u tome, hvala vam na ukazanom poverenju, nadam se da vas neću razočarati ", rekao je Milan Mandarić.

Kurir sport