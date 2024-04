PEP GVARDIOLA PONIZIO ROJA KINA: Sukob zbog Erlinga Halanda!

Bivši kapiten Mančester junajteda Roj Kin žestoko je kritikovao igru napadača Mančester sitija Erlinga Halanda.

Kin je prokomentarisao Halanda nakon remija Sitija sa Arsenalom (0:0) u jednom od ključnih mečeva u borbi za titulu Premijer lige.

- Generalno nivo njegove igre je slab, ne samo danas, mislim da je generalno sve gori, njegova igra glavom ili šta god da kažu da je najbolji na svetu. Mora da napredje jer je skoro na nivou igrača četvrte lige - rekao je tada Kin, a ovo je izazvalo mnogo bure.

Nije se dugo čekalo na odgovor, a stigao je od Halandovog trenera Pepa Gvardiole, koji je bio besan zbog reči svog kolege.

- Ne slažem se s Kinom, apsolutno se ne slažem. To bi bilo kao da ja kažem da je on trener za drugu ili treću ligu. Haland je najbolji napadač na svetu. Prošle godine nam je pomogao da osvojimo sve. Nije on kriv što mi ne kreiramo dovoljno u napadu. Čudi me što kritike dolaze od bivših igrača. Sećanje im brzo bledi - zagrmeo je Gvardiola.

foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Haland je u svim takmičenjima ove sezone postigao 29 golova na 35 odigranih utakmica i jedan je od najboljih napadača današnjice.

