KOME JE U INTERESU DA PARTIZAN BUDE U OVAKVOM STANJU?! Vladimir Ivić BLJUJE VATRU zbog stanja u Humskoj: Pojedinci su korumpirani!

Fudbaleri Partizana danas od 18.00 u Humskoj dočekuju Radnički iz Kragujevca u poslednjem 37.kolu Superlige Srbije.

Još jedna sušna sezona za crno-bele koji nisu uspeli da osvoje trofej već pet godina, a sedam su bez titule prvaka države. Stanje u Partizanu, kao i rezultate komentarisao je i bivši igrač "parnog valjka" Vladimir Ivić u intervjuu koji je dao za "Mozzart sport".

- Teško mi je da sve ovo posmatram, jer je Partizan jedini klub za koji navijam. Milioni navijača stoje iza njega i niko od nas ne može da bude zadovoljan situacijom u poslednjih deset godina. Znam da je sušnih godina bilo ranije, ali to je bila velika zemlja, svaka republika davala po tri, četiri snažna kluba, dok sad u ligi imaš objektivno samo dva tima, sedam godina nisi šampion, a pet nemaš ni trofej kupa... Previše je! Ko bi za to mogao da bude odgovoran nego ljudi koji vode Partizan i oni koji ih drže na funkcijama i kriju se iza njih. Samo menjaju trenere, sportske direktore i ponekog skauta, a oni ostaju i ne mogu da uzmu nijedan pehar - počeo je priču Ivić.

Post od pet godina bez pehara je zaista predugačak za klub renomea i tradicije Partizana. Međutim. stanje u klubu je jednostavno takvo da se ne vidi neki dugoročan plan ili viši cilj kome se treba podrediti. Živi se od danas do sutra, a bivši igrač crno-belih opominje da je krajnje vreme za promene.

- Nije do trenera, niti igrača. Znamo svi da je krajnje vreme da se Partizan probudi. Potrebna je nova energija, ljudi od ideja, znanja, sposobnosti, kontakata... I koji su – nezavisni. Da im se omogući nesmetan rad, pa ako za, recimo, tri godine ne budu valjali, da dođu sledeći. Ako niste u situaciji da u državi gde postoje samo dva velika kluba osvojite makar jedan pehar za pet godina, šta dalje da pričamo.

Doviđenja, prijatno! Možda sadašnja garnitura ne sme to da uradi, možda je neko drži na funkcijama, jer mu tako odgovara. Ne vidim drugi način da toliko ostaju na pozicijama. Niko nije zadovoljan njima, stičem utisak da ni sami nisu zadovoljni sobom i zato smatram da možda postoji neko iznad njih koji im ne dozvoljava da se sklone. Krajnje je vreme, za dobrobit srpskog fudbala i Partizana, da se stvari promene - jasan je do skoro trener Krasnodara.

Klub iz Humske proživljava teške momente, ali deluje da su ovo samo posledice. Koren i uzrok problema je mnogo dublji, a Ivić kaže da je potrebno promeniti apsolutno sve.

- Svima je jasno šta se dešava. Možda neko to ne želi da kaže iz straha. Verovatno ima ljudi koji osećaju potrebu da budu u upravi, ne ulazim u to šta rade i zbog čega su izabrali takav put, jer svako gradi sopstveni kurs i odgovara za postupke. Neću da pominjem imena, da li su to Vučelić, Vazura, Kralj ili Iliev. Čekajte, sedam godina smo bez titule. To znači da bi na stadionu trebalo da se promeni sve, uključujuči i pločice u WC-u, a kamoli ljudi - ističe bivši trener bratskog kluba crno-belih, grčkog PAOK-a.

Prema rečima čoveka koji mnogo voli Partizan i koga ovo stanje boli, pojedinci koji rade u klubu imaju samo svoje lične ciljeve dok ih klub ne zanima.

- Kome odgovara da ovi ljudi i dalje budu tu? Verovatno neko stoji iza njih. Narod vidi da nešto mora da se menja. Zna se kakav je put, da se formira Skupština u kojoj će da se nađu ljudi spremni da dižu ruku za ideju, a ne zato što im je neko rekao ili zato što mora. Koliko znam, to je normalno. Ovako, verovatno su pojedinci korumpirani, moraju da glasaju kad i kako im se kaže, radi drugih interesa. Evo, pitam, kome je u interesu da Partizan bude u ovakvom stanju? Oni su ga dovde doveli, a i dalje su tu. Nema logike. Ne govorim zato što hoću funkciju, ali kao navijač ne želim da gledam ovo više - zaključio je Ivić.

