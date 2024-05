KO SVE NIJE POTPISAO "APEL ZA SPAS PARTIZANA"? Puno crno-belih LEGENDI i na ovom spisku! Zbog čega nisu želeli da učestvuju?

"Apel za spas Partizana" ugledao je svetlost dana i njega su potpisale brojne legende crno-belih. Ipak, na ovoj listi nema puno velikih imena, pa ostaje pitanje zbog čega pojedini nisu potpisnici ovog apela.

Na spisku se nisu našli Zoran Bata Mirković, Slaviša Jokanović, Predrag Mijatović, Gordan Petrić, Mladen Krstajić, Savo Milošević, Miroslav Đukić, Nenad Bjeković, Ljubiša Tumbaković, Danko Lazović, Goran Stevanović, Aleksandar Stanojević, Slađan Šćepović, Ivan Tomić, Ljubinko Drulović, Nikola Damjanac, Igor Duljaj, Stevan Jovetić, Stefan Savić...

Razlog zbog kog oni nisu potpisali apel možda se može potražiti u rečima Gordana Petrića koji je pre nekoliko dana, gostujući na televiziji K1, istakao kako jasan plan grupe ljudi koja je pokrenula apel ne postoji.

- Ja sam još ranije napomenuo da se vrlo mali broj igrača koji su bili u Partizanu mogu nazvati legendama. Taj Apel… Ne znam ni ko je to izbacio, toliki broj igrača. Neki igrači ne znaju više ni gde se nalazi stadion koliko ne dolaze na utakmice. Ne mora da znači da sam ja u pravu, daleko od toga.

Ja sam već bio u sličnoj situaciji 2016. godine, kad su došli ljudi koji su danas u klubu. I to sam već govorio, najveći krivci za sve što se dogodilo u Partizanu su Zeka, Nenad, Ćure, Obućina, pa i ja posle njih i svi mi koji smo bili u Partizanu, jer smo dozvolili da u klub uđu ljudi koji nemaju taj osećaj što se tiče FK Partizan.

Sve što se dešavalo posle toga… Ja sam u Skupštinu ušao da bih bar jednom godišnje mogao da kažem svoje mišljenje. Ali, došlo je do raskola i svađe, pa je i to možda razlog ovoga što se dešava danas.

Trenutna situacija u klubu? Treba da dođe do promena, treba da dođe do smene, ali mene interesuje i ja sam pričao sa par igrača koji su na spisku kako da se dođe do promena. Ne može ni na jedan drugi način, sem preko Skupštine. A Skupština je pokrivena, ljudi koji su u Skupštini su deo ljudi koji su na vodećim pozicijama u klubu i to je tako kako jeste.

Koliko znam, predsednik je podneo ostavku i mi zvanično nemamo predsednika. A da li je on prisutan na stadionu, ja to ne znam. Ali, ja sam svaki drugi dan na stadionu i tu su ljudi koje znam 30 godina i nikad se neću odreći tih ljudi. Za razliku od nekih bivših igrača koji ne dolaze, ali i to poštujem. Ja ne dolazim zbog Vazure i Vučele, nego zato što volim klub.

Dakle, može do smene da dođe na dva načina - prvi je preko Skupštine, a to je nemoguće, a drugi je način da država reaguje kao što piše u Apelu, da se obratimo državi. Ali, ko će se obratiti državi? Ko je taj koji sledeći dolazi na čelo kluba? - rekao je, između ostalog, Petrić.

Pored pomenutih ljudi, razumljivo je da apel nisu potpisali bivši fudbaleri kao što su Ivica Kralj, Rade Zalad, Ilija Zavišić, Marko Jovanović, Milan Smiljanić, Aco Trifunović, Milijoje Ćirković i Albert Nađ koji su zaposleni u klubu.

U Humskoj već neko vreme nema trofeja, navijači ne dolaze na stadion, a svetlo na kraju tunela mnogi ne vide. Ipak, sada se čini da burni dani tek dolaze.

