Svi događaji
Od najnovijeg
19:19

Vodič kroz Beograd za Škote

Ne propustiteFudbal"NEMOJTE BITI TA OSOBA": Hibernijan objavio važno uputstvo svojim navijačima pred meč sa Partizanom
Navijači Hibernijana

17:36

Prenos na dva kanala

Ne propustiteFudbalCRNO-BELE BEBE ŽELE DA SRUŠE ŠKOTE! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Hibernijan
partizan1.jpg

17:36

Apel navijačima pred meč

Ne propustiteFudbalNOVO SAOPŠTENJE PARTIZANA: Apel navijačima pred meč protiv Hibernijana
Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije

17:35

Detaljna analiza Partizanovih beba

Ne propustiteFudbalDETALJNA ANALIZA PARTIZANOVIH BEBA! Reči legenda crno-belih oduševiće sve Grobare: Napraviće ozbiljne karijere, a pre toga...
Slavlje igrača i navijača Partizana posle utakmice sa Oleksandrijom

17:34

Briga manje za Blagojevića

Ne propustiteFudbalPOJAČANJE ZA PARTIZAN U MINUT DO 12 PRED HIBERNIJAN: U pravo vreme za crno-bele!
Detalj sa utakmice Partizan - Oleksandrija

17:33

U Beogradu su škotski navijači

Ne propustiteFudbalNA STADION PARTIZANA STIŽE "KUPUS BRIGADA": Veseli Škoti čuveni su po 114 godina čekanja trofeja i prepevu svetskog hita
Navijači Hibernijana

17:33

Minulog vikenda je počelo prvenstvo Škotske

Ne propustiteFudbalHIBERNIJAN POSLAO PARTIZANU MOĆNU PORUKU: Škoti pred dolazak u Beograd slavili na premijeri u Dandiju
Fudbaleri Hibernijana iz Edinburga, rival Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencija

16:06

Pobednik ide u Poljsku ili na Kipar

Pobednik dvomeča Partizan - Hibernijan naći će se na korak od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.

Na poslednjoj stepenici čeka ih poraženi iz dvomeča AEK Larnaka - Legija Varšava.

Partizan poslednje dve sezone nije igrao grupnu fazu u Evropi, pa bi učešće ove jeseni bilo više nego neophodno za tim iz Humske.

15:58

POTENCIJALNI SASTAVI

PARTIZAN - HIBERNIJAN
Stadion Partizana
Sudija: Filip Faruđa (Malta)

PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Đurđević, Simić, Jurćević - Dragojević, Ugrešić - Trifunović, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević.
HIBERNIJAN: Smit - Ohora, Buširi, Iredale, Obita - Kaden, Levit, Miligan - Bouvi, Mekgrifit, Bojl. Trener: Dejvid Grej.