PARTIZAN - HIBERNIJAN: Rasprodata Humska čeka novi spektakl crno-belih beba
PARTIZAN - HIBERNIJAN 21.00
Fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju škotski Hibernijan u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Pobednik ide u Poljsku ili na Kipar
Pobednik dvomeča Partizan - Hibernijan naći će se na korak od plasmana u grupnu fazu Lige konferencija.
Na poslednjoj stepenici čeka ih poraženi iz dvomeča AEK Larnaka - Legija Varšava.
Partizan poslednje dve sezone nije igrao grupnu fazu u Evropi, pa bi učešće ove jeseni bilo više nego neophodno za tim iz Humske.
POTENCIJALNI SASTAVI
PARTIZAN - HIBERNIJAN
Stadion Partizana
Sudija: Filip Faruđa (Malta)
PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Đurđević, Simić, Jurćević - Dragojević, Ugrešić - Trifunović, Vukotić, B. Kostić - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević.
HIBERNIJAN: Smit - Ohora, Buširi, Iredale, Obita - Kaden, Levit, Miligan - Bouvi, Mekgrifit, Bojl. Trener: Dejvid Grej.