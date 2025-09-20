PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Sve spremno za spektakl u Humskoj! Čekaju se startne postave za 177. večiti derbi
Fudbaleri Partizana u derbiju 9. kola Super lige Srbije dočekuju Crvenu zvezdu.
Crno-beli i crveno-beli od 19 ćasova na stadionu "Partizana" igraju 177. večiti derbi u prvenstvu.
Nenad Minaković treći put sudi večitima
Poslednjih godina i decenija, uoči svakog derbija jedna od najčešćih tema među navijačima je sudija.
Teško je naći derbi posle kojeg su obe strane bile zadovoljne, pa je jasno da će Nenad Minaković imati težak posao.
Arbitru iz Novog Sada ovo će biti treći večiti derbi.
Prvi je sudio 2023. godine, kada je Partizan kao domaćin u 171. večitom derbiju slavio 2:1 golovima Bibarsa Natja i Mateusa Saldanje. Počasni gol za goste je postigao Šerif Endiaj.
Minaković je bio glavni sudija i na 175. večitom derbiju, koji je na stadionu Crvene zvezde završen nerešeno - 3:3.
Vladan Milojević ima slatke muke oko sastava
Prava je dilema koji će sastav večeras izvesti Vladan Milojević.
Trener Crvene zvezde ima dva ravnopravna tima, pa je na slatkim mukama pred 177. večiti derbi.
– Igrački kadar čine stariji i mlađi igrači, čiji je rad prethodnih dana bio za svaku pohvalu. Igračima je jasno da imamo mnogo stranaca u timu i da po pravilniku Super lige ne mogu svi da igraju, tako da će neki da ostanu van protokola. Partizan igra od početka sezone kvalitetno, što je pokazivao u mečevima u Evropi. U nekim evropskim duelima uprkos dobroj igri bivao je neočekivano poražen. Ipak, igrači nisu gubili samopouzdanje. Ako pogledate tabelu Super lige, videćete da je lider prvenstva Partizan. Samo jedan nerešen meč ima. Takođe, mnogo golova postiže. Sve su to stvari koje utiču na posetu na tribinama.
Srđan Blagojević prvi put vodi derbi na domaćem terenu
Treneru Partizana Srđanu Blagojeviću ovo će biti treći večiti derbi, no prvi koji igra kao domaćin.
U prethodna dva na stadionu Zvezde upisao je jedan remi i jedan poraz.
Uoči ove utakmice strateg crno-belih daje prednost gostujućoj ekipi.
- Prošlo je devet meseci otkako smo počeli da pravimo novi Partizan. Bez obzira na sva dešavanja, kao i veru u ekipu koju emitujem na svakom treningu i sastanku, nije sporno da je Crvena zvezda favorit na papiru. Veliki favorit. Ne samo zato što je skuplja i tri ili četiri puta vrednija od naše ekipe, kao i što je pravljena za Ligu šampiona, nego je pokazala kvalitet i poseduje širinu kadra. U takvim okolnostima ne smemo da zaboravimo veru u nas. Nadu niko ne može da nam oduzme. Želimo da pokažemo najbolju verziju sebe kako bismo došli do pozitivnog rezultata.
Partizan lider, uz utakmicu više
Uoči ove utakmice večiti rivali zauzimaju prve dve pozicije na tabeli.
Partizan je prvi sa 19 bodova, Crvena zvezda druga sa 18 bodova.
Ipak, ovaj podatak može da prevari, pošto su crno-beli odigrali utakmicu više. Crveno-beli su u šest kola ostvarili maksimalan učinak, dok Partizan ima jedan remi, i to protiv Radničkog u Nišu.
POTENCIJALNI SASTAVI
PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA
Stadion: Partizana
Sudija: Nenad Minaković
PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Handel, Kostov - Zarić, Duarte, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.