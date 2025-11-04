Slušaj vest

Trener FK Radnički 1923 iz Kragujevca, Mladen Žižović, preminuo je pošto mu je pozlilo na terenu tokom utakmice protiv Mladosti iz Lučana.

Žižoviću je momentalno ukazana pomoć, ali je on i pored toga preminuo, te je ova tragedija duboko potresla sve u Srbiji, ali i regionu.

Od trenera Radničkog oprostili su se mnogi, a potresnu i emotivnu objavu imao je i Feđa Dudić, bivši trener kragujevačkog kluba.

- E moj brate, ne znam šta da napišem u ovim trenucima... Teško mi je, kao da sam izgubio nekog svog rođenog. Nedostajaće mi kad se čujemo pa kažeš „šta ima, bruda“, a onda nastavimo o fudbalu, fudbalu i opet fudbalu. Bili smo rivali na terenu, ali samo tih 90 minuta, a onda posle, kao da nikad nismo igrali jedan protiv drugog.

Vodio si Zrinjski, a ja Velež, nezamislivo je bilo da se slikamo zajedno, sedimo zajedno, i toliko sam te poštovao. Mislim da se tako nešto više nikada neće ponoviti. U vreme korone pozvao sam te u Mostar na iftar, došao si i ispoštovao me, a da je tada neko video dva trenera tako ljutih rivala kako sede zajedno u istoj sobi, niko nam ne bi verovao. Ali to smo bili MI... I sudbina je htela da Slavku pričam o tebi kad me pitao o trenerima u BiH, i eto, na moju preporuku, jer mi veruje, odlučio se za tebe.

Znao sam da ti možeš da nastaviš u Kragujevcu tamo gde sam ja stao, ali eto, dragi Bog je odlučio drugačije. I sinoć, kad smo poslednji put pričali, rekao sam ti da će sve biti dobro i da ću te zvati posle utakmice da ti čestitam, a sada, umesto čestitke, pišem ovo... Težak je ovaj naš trenerski posao i dok god budem radio, nosiću te u srcu i mislima.

Trenerski posao je hleb sa sedam kora, a ljudi tako lako sebi daju za pravo da svake nedelje, posle nekog lošeg rezultata, vređaju i omalovažavaju, a ne znaju koliko mi to teško podnosimo i skupljamo u sebi. Nedostajaće mi razgovori s tobom i razmena mišljenja, ali pamtiću sve naše razgovore i sećaću se tebe i tvojih saveta. Ti odmori od svega, na boljem mestu, jer ovaj je svet svakako okrutan. Moj Žile - napisao je Feđa Dudić.

Foto: Printscreen / Facebook / Feđa Dudić

Tokom dosadašnje trenerske karijere Mladen Žižović predvodio je ekipe Radnika iz Bijeljine, Zrinjskog iz Mostara, Slobode iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Škupija iz Severne Makedonije i Borca iz Banjaluke, sa kojim je u prethodnoj sezoni ostvario istorjske rezultate. Pre samo deset dana imenovan je za novog šefa stručnog štaba Radničkog iz Kragujevca.

"Želim da vas sve pozdravim lično, u ime svog stručnog štaba, ali i FK Radnički. Ne bih previše govorio o sebi, već ću to prepustiti rezultatima. Zahvaljujem se ljudima na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo zajedničkim snagama vratiti Radnički na mesto koje zaslužuje. Čuo sam mnogo pozitivnih stvari o klubu, a impresivno je videti gde se Radnički danas nalazi u odnosu na prethodne godine. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo navijače na stadion i da ćemo zajedno ostvariti postavljene ciljeve, izjavio je Žižović na svom predstavljanju u kragujevačkom klubu"

Sa Borcem ispisao evropsku bajku

Borac je prošle sezone zabeležio istorijski uspeh na evropskoj sceni prolaskom u osminu finala UEFA Lige konferencije. Tamo nije imao sreće i posle produžetaka je poražen od bečkog Rapida. Prethodno su Banjalučani prošli grupnu fazu i senzacionalno eliminisali ljubljansku Olimpiju u šesnaestini finala.

Žižović je ove sezone u julu napustio klupu Borca posle neočekivanog i šokantnog ispadanja od Santa Kolome u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

"Nakon bolne eliminacije u kvalifikacijama i skoro neprospavane noći, doneo sam odluku da podnesem ostavku na mesto šefa stručnog štaba FK Borac. Želim da se zahvalim rukovodstvu kluba, svim igračima i svojim saradnicima, a posebno navijačima na nezaboravnih godinu dana koje ću večno da pamtim. Ostvarili smo najbolje rezultate u istoriji kluba koji su sve nas u klubu, sve naše navijače i čitavu Banjaluku učinili ponosnim i koji će večno da se pamte. Ipak, u fudbalu nekada ne ide onako kako se planira i potrebne su promene. FK Borac želim svu sreću u nastavku sezone, a svom nasledniku puno uspeha", rekao je tada Žižović.

