CRVENA ZVEZDA - SELTA: Arnautoviću poništena dva gola, sve pršti na Marakani!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltu u utakmici poslednjeg kola Lige Evrope.
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 21 čas.
43. minut - Krunić dobija žuti karton
Rade Krunić dobija žuti karton zbog nesmotrenog starta sa leđa.
27. minut - Nova prilika za Seltu
Dobtra kombinacija gostiju i nova odlična intervencija Mateusa.
22. minut - Sjajna akcija Zvezde
Katai je fantastično prošao po levoj strani, ponovo uposlio Arnautovića , ali su igrači Selte u poslednji čas, izbacili loptu u korner.
17. minut - Arnautoviću ponovo poništen gol
Nema sreće Zvezda. Katai je sjajno uposlio Arnautovića, ovaj majstorski lobovao Radua. Ali je ponovo nakon VAR intervencije gol poništen zbog milimetarskog ofsajda.
13. minut - Velika prilika za Seltu
Pogrešio je Rodrigao u opasnoj zoni. Šutirao je Borha petom , a sjajno intervenisao Mateus.
9. minut - VAR poništio gol Zvezde
Zvezda je povela golom Marka Arnautovića. Katai je dobio duel sa Havijem Rodrigezom,uposlio Arnautovića koji je zakucao loptu u mrežu. Međutim nakon VAR intervencije, gol je poništen jer je Katai odgurnuo defanzivca gostiju.
5. minut - Zvezda agresivno ušla u meč
Crveno-beli pritiskaju od starta zadnju liniju Selte. Prvi pokušaj imao je Rodrigao nakon centaršuta Elšnika
Sudijska trojka iz Italije na Marakani
Italijanski sudija Andrea Kolombo biće glavni arbitar na meču između Crvene zvezde i Selte.
Pomoćne sudije biće Alesio Berti i Davide Imperiale, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Đuzepea Kolu. U VAR sobi biće takođe Italijani Valerio Marini i Danijele Doveri.
Sastavi:
Crvena zvezda (4-2-3-1) : Mateus – Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Stanković, Kostov, Katai – Arnautović
Selta ( 3-4-3): Radu - Havi Rodrigez, Logo, Alonso - Rueda, Ramon, Moriba, Kareira - Aspas, Borha Iglesijas, Alvarez
Zvezda obezbedila proleće u Evropi
Crveno-beli su pobedom u Malmeu obezbedili nokaut fazu Lige Evrope. Zvezda ima 13 bodova nalazi se na 11. mestu na tabeli i ima šanse da pobedom nad Seltom uđe u top 8 i plasira se direktno u osminu finala.
U suprotnom crveno-bele očekuje plej-of za osminu finala koji je na programu 19 i 26. februara.