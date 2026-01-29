Svi događaji
Od najnovijeg
21:46

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme je produženo za četiri minuta.

21:42

43. minut - Krunić dobija žuti karton

Rade Krunić dobija žuti karton zbog nesmotrenog starta sa leđa.

21:41

40. minut - Velika bitka na Marakani

Mnogo tenzije i nervoze na terenu u ovim momentima.

21:34

34. minut - Prvi žuti karton

Igrač Selte Romano je dobio javnu opomenu.

21:30

Ovo niko nije očekivao

Ne propustiteFudbalKAKVI ŠOKOVI NA MARAKANI! Arnautoviću poništena dva gola! Pogledajte sporne situacije i procenite da li je sudija bio u pravu
STURM-ZVEZDA_53.JPG

21:29

Predsednica Selte na Marakani

Ne propustiteFudbalSVI SU SE PITALI KO JE MISTERIOZNA PLAVUŠA NA MARAKANI: Dobila je ogroman aplauz navijača
Marijan Murinjo, Selta

21:28

27. minut  - Nova prilika za Seltu

Dobtra kombinacija gostiju i nova odlična intervencija Mateusa.

21:23

22. minut - Sjajna akcija Zvezde

Katai je fantastično prošao po levoj strani, ponovo uposlio Arnautovića , ali su igrači Selte u poslednji čas, izbacili loptu u korner.

21:20

17. minut - Arnautoviću ponovo poništen gol

Nema sreće Zvezda. Katai je sjajno uposlio Arnautovića, ovaj majstorski lobovao Radua. Ali je ponovo nakon VAR intervencije gol poništen zbog milimetarskog ofsajda.

21:13

13. minut - Velika prilika za Seltu

Pogrešio je Rodrigao u opasnoj zoni. Šutirao je Borha petom , a sjajno intervenisao Mateus.

21:11

9. minut - VAR poništio gol Zvezde

Zvezda je povela golom Marka Arnautovića. Katai je dobio duel sa Havijem Rodrigezom,uposlio Arnautovića koji je zakucao loptu u mrežu. Međutim nakon VAR intervencije, gol je poništen jer je Katai odgurnuo defanzivca gostiju.

21:07

Zvezda ne zavisi samo od sebe

Ne propustiteFudbalMOŽE LI ZVEZDA DIREKTNO U OSMINU FINALA LIGE EVROPE? Evo kako trenutno stoje stvari
STURM-ZVEZDA_78.JPG

21:06

Sjajna koreografija na Marakani

Koreogradija Delija Izvor: Kurir

21:04

5. minut - Zvezda agresivno ušla u meč

Crveno-beli pritiskaju od starta zadnju liniju Selte. Prvi pokušaj imao je Rodrigao nakon centaršuta Elšnika

20:59

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč Crvena zvezda - Selta

20:58

Foto galerija sa Marakane

Foto galerija sa Marakane Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

20:44

Atmosfera na Marakani uoči meča

Atmosfera na Marakani pola sata pre meča Izvor: Kurir

20:32

Igrači Zvezde u teretani pred izlazak na teren

Igraci Zvezde u teretani pred mec Izvor: Kurir

20:03

Sudijska trojka iz Italije na Marakani

Italijanski sudija Andrea Kolombo biće glavni arbitar na meču između Crvene zvezde i Selte.

Pomoćne sudije biće Alesio Berti i Davide Imperiale, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Đuzepea Kolu. U VAR sobi biće takođe Italijani Valerio Marini i Danijele Doveri.

19:51

Atmosfera ispred Marakane

Atmosfera ispred stadiona Izvor: Kurir

19:50

Selta u pratnji policije stigla na stadion

Dolazak fudbalera Selte na stadion Izvor: Kurir

19:23

Sastavi: 

Crvena zvezda (4-2-3-1) : Mateus – Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Stanković, Kostov, Katai – Arnautović

Selta ( 3-4-3): Radu -  Havi Rodrigez, Logo, Alonso - Rueda, Ramon, Moriba, Kareira - Aspas, Borha Iglesijas, Alvarez

18:46

Bomba na Marakani

Ne propustiteFudbalZVEZDA AKTIVIRALA BOMBU PRED SELTU: Srpski reprezentativac se vratio na Marakanu!
strahinja.jpg

16:49

Zvezda mora bez Ivanića

Ne propustiteFudbalTEŽAK UDARAC ZA ZVEZDU PRED SELTU: Stanković ostao bez jednog od najboljih igrača...
Dejan Stanković

16:31

Dejan Stanković pred Seltu

Ne propustiteFudbalDEJAN STANKOVIĆ SPREMA SELTI VELIKO IZNENAĐENJE! Ovo niko nije očekivao - dve promene u timu, ali je jedna posebno zanimljiva!
Mirko Ivanić i Dejan Stanković

16:27

Ovako Zvezda može u top 8 Lige Evrope

Ne propustiteFudbalOVAKO ZVEZDA MOŽE U TOP 8 LIGE EVROPE: Evo šta je potrebno da se dogodi...
FK Crvena zvezda

16:21

Zvezda obezbedila proleće u Evropi

Crveno-beli su pobedom u Malmeu obezbedili nokaut fazu Lige Evrope. Zvezda ima 13 bodova nalazi se na 11. mestu na tabeli i ima šanse da pobedom nad Seltom uđe u top 8 i plasira se direktno u osminu finala.

U suprotnom crveno-bele očekuje plej-of za osminu finala koji je na programu 19 i 26. februara.