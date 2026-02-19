Svi događaji
19:09

Atmosfera ispred stadiona

Atmosfera ispred stadiona Izvor: Kurir

17:35

Lil ima fantastičan stadion

Stadion Lila

16:53

Pižon pred Lil

pizon.jpg

16:53

Kladionice favorizuju domaćina

ZVEZDA-LIL_004.jpg

16:52

Oba tima oslabljena

ZVEZDA-LIL_017.jpg

16:50

Zvezda ponovo protiv Lila

Crveno- beli su već savladali Lil u ligaškoj fazi takmičenja. Na "Marakani" je bilo 1:0, a strelac pobedonosnog gola bio je Marko Arnautović iz penala u 87. minutu.

16:49

Delije se okupljaju u Lilu

WhatsApp Image 2026-02-19 at 16.06.59 (1).jpeg

16:49

Stanković menja formaciju za Lil

Dejan Stanković

16:48

Kurir u šopu Lila

WhatsApp Image 2026-02-19 at 3.14.33 PM.jpeg

16:47

Stanković pred Lil

ZVEZDA-PRESS_20.JPG