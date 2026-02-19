LIGA EVROPE
LIL - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli u Francuskoj igraju prvi meč nokaut faze Lige Evrope! Čekamo sastave!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lilu u prvoj utakmici šesnaestini finala Lige Evrope.
Utakmica se igra na stadionu "Pjer Moro" sa početkom u 21 čas.
16:50
Zvezda ponovo protiv Lila
Crveno- beli su već savladali Lil u ligaškoj fazi takmičenja. Na "Marakani" je bilo 1:0, a strelac pobedonosnog gola bio je Marko Arnautović iz penala u 87. minutu.
