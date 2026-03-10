Slušaj vest

Sao Paulo u svom saopštenju nije naveo ko će zameniti Krespa na poziciji trenera.

Nakon što je u svom prvom mandatu kao trener Sao Paula 2021. godine osvojio titulu u šampionatu te savezne države, Krespo se na klupu tog brazilskog kluba vratio 18. juna prošle godine, i od tad je na 46 utakmica na kojima je vodio ekipu Sao Paula zabeležio 21 pobedu, sedam remija i 18 poraza.

Sao Paulo je naveo da će, uz Krespa, klub napustiti i pomoćni treneri Huan Branda i Viktor Lopes, kondicioni treneri Federiko Martineti i Leandro Pas, i trener golmana Gustavo Nepote.

Sao Paulo je u ovogodišnjem plej-ofu šampionata savezne države Sao Paulo izgubio u polufinalu od Palmeirasa (1:2), dok u prvenstvu Brazila zauzima drugo mesto sa 10 osvojenih bodova iz četiri utakmice.

(Beta)