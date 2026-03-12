Bajer Leverkuzen i Arsenal odigrali su nerešeno, 1:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
LIGA ŠAMPIONA
Remi Bajera i Arsenala: Pogledajte detalje sa prvog meča ovih timova odigranog u Leverkuzenu (VIDEO)
Slušaj vest
U sredu uveče odigrane su još četiri utakmice osmine finala Lige šampionai na svim terenima bilo je više nego zanimljivo.
Foto galerija Lige šampiona, utakmice odigrane u sredu, 11. marta Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia
Vidi galeriju
Bajer Leverkuzen i Arsenal su odigrali nerešeno, 1:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši