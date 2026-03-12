Slušaj vest

U sredu uveče odigrane su još četiri utakmice osmine finala Lige šampionana svim terenima bilo je više nego zanimljivo.

Foto galerija Lige šampiona, utakmice odigrane u sredu, 11. marta Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Bajer Leverkuzen i Arsenal su odigrali nerešeno, 1:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

Ne propustiteFudbalCEO SVET MU SE SMEJE! NAVIJAČ BARSELONE URADIO NEVEROVATNU STVAR! Krenuo na utakmicu Lige šampiona, pa završio na pogrešnom stadionu - otišao čak 580 km dalje!
navijači Barselone
FudbalMOĆNI REAL HET-TRIKOM VALVERDEA UNIŠTIO MANČESTER SITI: Nestvarni Bodo napravio još jedno čudo, petarda prvaka Evrope!
profimedia-1082069538.jpg
FudbalKAKO JE PROPAO ITALIJANSKI FUDBAL: Šampion ispao odmah, Norvežani osramotili Inter, Juventus "popio" petardu, Bajern zakucao poslednji ekser!
Liga šampiona
FudbalGOLMAN O KOM BRUJI ČITAVA PLANETA SE OGLASIO! Imao najgorih 17 minuta u istoriji Lige šampiona, pa poslao brutalnu poruku: "Fudbal je okrutna igra, ali..."
Antonin Kinski

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport