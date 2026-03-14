Prvi čovek FK Partizan Rasim Ljajić u intervjuu za Kurir o svim svima temama iz Humske. 

Imenovanje Srđana Blagojevića ponovo za trenera Partizana u javnosti je protumačeno da ima velikih podela u upravi, zar ne?

- Dobra stvar je što je Peđa Mijatović razgovarao sa Blagojevićem. Poželeo mu je sreću, iako je bio protiv njegovog povratka na mesto trenera - otvoreno će Ljajić.

Srđan Blagojević

 Nema sumnje da je to korak u spuštanju tenzija u crno-belom taboru:

- To je korak u dobrom pravcu. I sigurno je da svi mi iz uprave treba da stanemo iza nekih odluka, čak i kada nam se ne sviđaju. I mi nismo bili oduševljeni nekim ranijim odlukama, ali smo stali iza njih - rekao nam je Rasim Ljajić.

O razgovoru sa Mijatovićem govorio je i Blagojević i to na konferenciji za medije uoči duela Partizan - TSC (subota, 16.00).

Ja ću iskoristiti priliku da budem neprijatno iskren, jer to je potrebno svima nama koji smo vezani za Partizan, počev od mene kao trenera, pa do navijača: Moramo da udahnemo dobro i da smanjimo malo očekivanja, imajući u vidu okolnosti u kojima smo i mogućnosti koje imamo. Treba da ćutimo i da radimo, bez populističkih izjava i samo uz predan rad, možemo da se nadamo periodu kada će se vratiti vera u bolju budućnost - rekao je Blagojević, pa otkrio detalje razgovora sa Mijatovićem:

- Razmenili smo par rečenica, normalno. Moj posao je da imam komunikaciju sa svakim u klubu profesionalno. Gospodin Mijatović nam je poželeo sreće i uspeha. Pričali smo o budućim planovima i trenutnoj situaciji.

Ono što je izvesno: Na kraju sezone čeka nas redovna Skupština FK Partizan koja će odlučiti ko ostaje u klubu i u kojem pravcu nastavljaju crno-beli u budućnost.

