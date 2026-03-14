FK Partizan ima ozbiljan kapital u svojim igračima, posebno onim mladim.

Opet, hronična besparica, podele, sukobi i razmirice u klubu između čelnika vuku crno-bele u suprotnom pravcu od onoga u koji je zamišljeno, kada su Rasim Ljajić i Predrag Mijatović ušli u klub.

Kažu da su imali valjan razlog da ne prodaju igrače

Novca nema, a UEFA kuca na vrata

UEFA monitoring krajem marta jasno kaže da uprava kluba mora da obezbedi 2.900.000 evra, jer su tolika potraživanja. Novca u Humskoj nema, a sve je moglo biti drugačije da je tokom zime Partizan realizovao makar jedan ili dva transfera.

Baš o ovoj temi, bez imalo zadrške i uzdržavanja za Kurir priča Rasim Ljajić, predsednik FK Partizan. Crno-beli su u izlog stavili igrače kao što su Andrej Kostić, Milan Roganović, Nikola Simić, Milan Vukotić, Ognjen Ugrešić, Vanja Dragojević... Tu su i Bogdan Kostić, Nemanja Trifunović, Dimitrije Janković, Matija Ninić, Stefan Petrović... Pitanje je samo kolika je njihova realna vrednost. A, ne ona koju je uprava zacrtala sa klauzulama.

Rode ne donose milione...

Da li su klauzule za igrače Partizana realne, s obzirom na situaciju u kojoj je klub i stanje na tržištu?

- Realno klauzule su nam vezale ruke, jer teško neko sme da preuzme odgovornost, da proda igrača za sedam ili osam miliona evra, ako je klauzula 15! Odmah će javnost i navijači da se pitaju da nije neki dil po sredi, da se nešto radi ispod žita... To je rizična stvar za upravu. Nije ograničavajući elemenat, ali ostaje gorak ukus - rekao je Rasim Ljajić i dodao:

- Mi ne možemo da funkcionišemo bez prodaje igrača i to treba jasno i glasno reći. Priče da će rode doneti milione, od toga nema ništa! Klubovi u Srbiji se finasniraju samo prodajom mladih igrača... Ne postoji interes TV kuća od kojih bismo mogli da živimo, privreda ne nalazi sebe u velikim sponzorstvima...

Ruski CSKA i Milan hteli da posluju

Jeste li imali ponude za igrače tokom zime, koje bi olakšale život klubu?

- Imali smo. Bila je ponuda moskovskog CSKA za Milana Roganovića i Nikolu Simića vredna 7.000.000 evra! Za obojicu. To je bilo neprihvatljivo, jer je malo novca. Realno... Bila je ponuda za Andreja Kostića od Milana, ali daleko, daleko ispod klauzule...

A, da li je Partizan u poziciji da kaže da je nešto malo, kad grca u dugovima i besparici?

- U pravu ste! Mi nismo u poziciji da kažemo da je malo, ali... Iskreno, razmišljali smo, bili smo spremni da prodamo neke od igrača i ispod klauzule, baš zbog svega toga što ste naveli. Međutim... Zamislite da se to desilo. Optužili bi nas da smo špekulanti! Da radimo protiv interesa Parizana. Opet, meni je jasno da mi nismo bili u poziciji da diktiramo uslove... Ali, nismo išli ispod crvenih linija koje smo zacrtali ranije.

Optužiće nas da smo špekulanti

Da li ćete na leto dobiti novac koji ste odbili tokom zime? U junu ćete morati da prodate neke igrače. Na zimu je Partizan bio prvi, a sada je pitanje da li će biti i drugi. Koliko vam sve ovo realno otežava transfere?

- Sigurno smo da možemo da dobijemo više novca, ali je vaše pitanje potpuno na mestu. Zato moramo da budemo realni i nađemo balans. Naravno da to nije dobra preporuka. Sigurno je da rezultati ne idu u prilog vrednosti naše ekipe. Zato računamo da se tim podigne i da će dolazak trenera Srđana Blagojevića to i učiniti - istakao je Rasim Ljajić, zastao, a onda nastavio:

Prodaja igrača zavisi od rezultata

- Zato smo doneli odluku da ga vratimo, jer poznaje igrače, može da ih animira i motiviše. Buduća prodaja naših igrača mnogo zavisi od rezultata Partizana, plasmana na tabeli, igranja u Evropi. Iskreno vam kažem. Ne izmišljamo toplu vodu. Ako se vratimo na kolosek iz jesenjeg dela prvenstva, vrednost igrača Partizana će porasti.

Partizan u subotu igra protiv TSC. Koliko je važna ta utakmica?



- Mnogo, mnogo bitan meč za nas. Bukvalno kao derbi. Partizan mora uvek da ide na pobedu i tu nema dileme. Trijumf nad TSC bi nam značio više od tri boda. Zbog novog početka, novog trener, ali vraćanja samopouzdanja kod mladih igrača - zaključio je Rasim Ljajić.