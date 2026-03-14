Fudbalski klub Partizan kažnjen je sa dve utakmice u gostima bez podrške svojih navijača, dok je Crvena zvezda kažnjena zbog propusta u organizaciji derbija čeka milionska kazna.

Kako prenose beogradski mediji, na poslednjoj sednici Disciplinske komisije FS Srbije odlučeno je da će Zvezda morati da plati 1,8 miliona dinara.

Partizan će biti bez publike u Lučanima i Novom Pazaru.

Kako se prenosi, pozivajući se na pismo Ivana NIkolića, predsednika prvostepene komisije.

- Na sednici Disciplinske i etičke komisije FSS donete su odluke o kaznama za derbi. Domaći klub, zbog loše organizacije, upotrebe velike količine pirotehničkih sredstava i neadekvatnog pregleda i pretresa gledalaca kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 1.800.000 dinara. Partizan je sankcionisan zabranom prisustva publike na dve utakmice kada klub gostuje. Na teret se crno-belima stavlja, takođe, upotreba pirotehničkih sredstava, kao i nasilje na tribinama.

Ogledalo se u uništavanju i paljenju stolica na južnoj tribini najvećeg stadiona.

Prvi čovek ove komisije, Ivan Nikolić posebno podvlači da ukoliko Crvena zvezda podnese zahtev za naknadu štete, u posebnom postupku, koji će biti vođen pred ovim organom, u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika FSS, Partizan će, eventualnom, novom odlukom biti obavezan da nadoknadi načinjenu štetu od strane svojih navijača.