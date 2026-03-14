Prvi čovek Barselone, Đoan Laporta, govorio je pred nedeljne izbore u katalonskom klubu o brojnim zanimljivim temama.

Jedna od tema bio je i eventualni dolazak Dušana Vlahovića na Kamp Nou, a Laporta je otkrio kako od tog posla neće biti ništa.

- U medjima se u poslednje vreme neretko pojavljuje da se Dušan Vlahović povezuje s nama. Činjenica je da njemu ističe ugovor na leto, ali nema apsolutno ničeg između nas - stavio je tačku na ovu priču Laporta.

Dakle, sada je jasno da Vlahović neće u Barsu, a da li će ostati u Juventusu, kao što se priča ovih dana na Apeninina, videćemo uskoro.

Dušan Vlahović u dresu Juventusa

Laporta je govorio i o narednom periodu, te je smanjio obećanja.

- Uporno ponavljamo da igrače ne moramo nužno dovoditi samo da bismo mogli da kažemo da smo doveli nekoga. Ono što je potrebno je svake sezone pojačavamo ekipu i da je činimo boljom. To možemo da uradimo na više načina, a jedan od njih je, svakako, dovođenje pojačanja iz inostranstva. Hansi Flik i Deko su zaduženi za to, oni znaju šta je ekipi potrebno.

Dotakao se i finansijskog fer-pleja.

- Najveći problem u celoj priči je što javnost mora da shvati da to famozno pravilo 1:1 kojim smo praktično postali opsednuti nije fiksno, već da varira. Liga neprestano menja pravila, a proračuni za FFP se rade na polusezonskom nivou. Međutim, navijači ne treba da budu zabrinuti, Deko i Flik najbolje znaju šta je ekipi potrebno.

Za kraj, kritikovao je Barsinog nekadašnjeg bisera, Droa Fernandeza, koji je ove zime otišao u Pari Sen Žermen.

- Dobri odnosi s menadžerima su ključni u ovom modernom fudbalu. Na primer, imamo fantastičnu saradnju s Žoržom Mendešom i zahvaljujući tome Lamin Jamal igra za Barselonu. S Laminom ne može da nam se desi ono što se desilo s Droom Fernandezom. Droov menadžer Ivan de la Penja ga je odveo u PSŽ. Da ga je zastupao neko kao Mendeš, Dro bi ostao fudbaler Barselone - zaključio je Laporta.

