- Niko me nije želeo u Srbiji, zato sam otišao u Košice. U Srbiji sam igrao u trećoj ligi, a plata mi je bila 75 evra mesečno. Nisam mogao da živim od fudbala i radio sam kao drvoseča sa ocem. Imao sam dva sna: da debitujem u profesionalnoj konkurenciji i da igram za Crvenu zvezdu. Ali mislio sam da su to samo snovi. Umesto toga, otišao sam na probu u Košice i Jan Kozak me je želeo u svom timu: tako je sve počelo. Osvojili smo Kup Slovačke 2008-09, prešao sam u Čelsi, a Košice su igrale u Ligi Evrope - rekao je Matić italijanskim novinarima.

- Ne, to je trač koji je neko pustio (na pitanje da li je bio u svađi sa Mihom, prim. aut). Reći ću vam šta se tačno desilo. Mihajlović je obično zvao tridesetoricu igrača, ali ja sam bio peti izbor u sredini terena i nisam igrao ni minut u prve tri utakmice. Tako da sam rekao jednom od njegovih asistenata da ne želim da me zove više. Za mene je to bilo gubljenje vremena. Novinari, iznenađeni mojim odsustvom, pitali su Mihajlovića šta je razlog, a on je odgovorio da ako želim da se vratim, moram da se izvinim. Nikad nisam razgovarao sa njim, ali nije tu bilo ništa lično. Godinu i po kasnije, imao sam propušten poziv od njega posle jednog treninga. Nazvao sam ga i pitao me je da li želim da se vratim. Posle je došao u Lisabon da me gleda u Benfiki nakon čega smo otišli na večeru. U startu, imao je onaj svoj strog izraz lica. Pokušao sam da mu objasnim razloge zbog kojih sam odbio da igram za reprezentaciju. On se nasmejao i rekao mi: "Opusti se, ne zanima me šta je bilo, moraš da se vratiš u reprezentaciju, igramo sa Hrvatskom i ne smemo da izgubimo. Meč je završen 1:1 - rekao je Matić.