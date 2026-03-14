Sven je nekad bio jedan od najpoznatijih vođa navijača Borusije Menhengladbah, a danas je svešteniku malom mestu Balve na zapadu Nemačke.

Rođen je 1980. u Gladbahu i od 1995. ima sezonsku kartu Borusije. Pre 25 godina je ušao duboko u navijačku scenu, postao vođa navijača. Kada je 2004. otvoren stadion "Borusija park", bio je prvi koji je stajao sa megafonom i dizao publiku. Bio je u grupi Ultras Menhegladbah (UMG).

UMG je bila žestoka grupa, poznata po korišćenju pirotehnike, rivalstvima (posebno sa navijačima Kelna) i tipičnim "ultras životom". Svenovo ime je ostalo upamćeno, čak i zloglasno kod nekih rivala. Često su ga pominjali uz legendarnog bubnjara Manola, koji je bio ikona na tribinama.

Grupa se raspala 2008. posle kada su navijači Kelna ukrali njihovu veliku zastavu. Po njihovim pravilima, to je značilo kraj.

Sven se tada povukao, jer je već krenuo da studira teologiju i da se bavi crkvom. Ranije je te studije zapostavio zbog navijanja, ali je kasnije završio školu Johanum u Vupertalu i postao crkveni pedagog, a onda i sveštenik.

Danas ima 45 godina, vodi evangeličku zajednicu u Balveu. U crkvi pali sveće, nosi talar, drži Bibliju i vodi službe.

Uprkos tome, fudbal nije ostavio. I dalje ide na 20-25 utakmica Borusije godišnje, a osnovao je čak i svoj mali navijački klub "Felsenmer Folen".

Kaže da fudbal koristi da gradi mostove među ljudima i da je fudbal super za početak razgovora.

