Golman Atletiko Madrida Jan Oblak moraće na kratku pauzu.

Kako su otkrili madridski izvori, Slovenac je doživeo lakšu povredu zbog koje će morati na pauzu od sedam do 10 dana.

U njegovom odsustvu na gol će Huan Muso koji je u dosadašnjem delu sezone branio u Kupu kralja.

Oblak će najverovatnije propustiti duele sa Hetafeom danas u 16.15, kao i revanš sa Totenhemom u sredu od 21.00.

Ostaje da vidimo da li će biti spreman za veliki derbi sa Real Madridom naredne subote od 21.00.

Jasno je da je za Dijega Simeonea najvažnije da Oblak bude spreman za nastavak takmičenja u Ligi šampiona, odnosno za četvrtfinale početkom aprila, kao i za finale Kupa kralja protiv Real Sosijedada za mesec dana.

