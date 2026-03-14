Članovima žirija tom prilikom predstavljeni su radovi pristigli na javni konkurs koji je FSS raspisao povodom značajnog jubileja, dvadeset godina od prvog izdanja Kupa Srbije u samostalnoj organizaciji (2006/07).

Podsećanja radi, konkurs je izazvao veliko interesovanje javnosti, od umetnika, dizajnera i arhitekata, do vajara, studenata i autora različitih profila koji su prepoznali priliku da svojim radom učestvuju u oblikovanju novog simbola srpskog fudbala.

Na sastanku u Staroj Pazovi svaki član Komisije imao je priliku da iznese svoje mišljenje o pristiglim radovima, obrazloži favorite i ukaže na elemente koji po njegovom mišljenju najbolje povezuju tradiciju, identitet i savremeni izraz, vrednosti koje je konkurs stavio u prvi plan.

Komisiju čine stručnjaci različitih profila i iskustava: dugogodišnji delegat UEFA Nebojša Ivković, profesor fizičke kulture i fudbalski stručnjak Aleksandar Janković, art direktor Univerziteta Singidunum Aleksandar Mihajlović, vajar dr Vladimir Jokanović, istoričar dr Aleksandar Raković, nekadašnji reprezentativac Srbije Goran Gavrančić i direktor sektora za marketing i komunikacije FSS Nebojša Petrović. Upravo spoj sportskog iskustva, umetničkog znanja, istorijske perspektive i marketinškog pristupa daje posebnu težinu procesu izbora.

Komisija je konstatovala da je na konkurs pristigao veliki broj kvalitetnih i kreativnih predloga, sa veoma različitim pristupima, od modernih i minimalističkih formi do rešenja koja se snažno oslanjaju na tradiciju i simboliku srpskog fudbala.

Ipak, deo radova morao je već u početnoj fazi da bude isključen iz daljeg razmatranja, jer nisu ispunjavali uslove i kriterijume jasno definisane konkursom. Među njima su bila rešenja koja nisu imala predviđen prostor za graviranje osvajača Kupa Srbije, predlozi čije dimenzije nisu odgovarale propisanoj visini trofeja, kao i koncepti koji nisu bili tehnički izvodljivi za proizvodnju ili nisu sadržali dovoljno razrađen tehnički opis.

Koliko su idejna rešenja zanimljiva i inspirativna, najbolje pokazuje činjenica da su članovi Komisije tokom svojih izlaganja obuhvatili više od dvadeset različitih predloga koji su se izdvojili kvalitetom i originalnošću. Upravo zato je opšta ocena da konačna odluka neće biti nimalo laka.

Dogovoreno je da se u narednim danima izdvoji deset radova koji će ući u uži izbor. Nakon toga, članovi Komisije pristupiće pojedinačnom ocenjivanju, a idejno rešenje koje dobije najveći broj pozitivnih ocena biće proglašeno pobednikom konkursa.

Time će započeti sledeća faza, finalizacija i izrada novog trofeja u saradnji sa autorom pobedničkog rada.

Cilj Fudbalskog saveza Srbije je da Kup Srbije dobije trofej koji će, poput najprepoznatljivijih pehara evropskog fudbala, postati trajan simbol domaćeg takmičenja. Spoj tradicije, ambicije i savremenog identiteta srpskog fudbala.

