KUP SRBIJE USKORO DOBIJA NOVI PEHAR! Komisija FSS pred teškim zadatkom
Članovima žirija tom prilikom predstavljeni su radovi pristigli na javni konkurs koji je FSS raspisao povodom značajnog jubileja, dvadeset godina od prvog izdanja Kupa Srbije u samostalnoj organizaciji (2006/07).
Podsećanja radi, konkurs je izazvao veliko interesovanje javnosti, od umetnika, dizajnera i arhitekata, do vajara, studenata i autora različitih profila koji su prepoznali priliku da svojim radom učestvuju u oblikovanju novog simbola srpskog fudbala.
Na sastanku u Staroj Pazovi svaki član Komisije imao je priliku da iznese svoje mišljenje o pristiglim radovima, obrazloži favorite i ukaže na elemente koji po njegovom mišljenju najbolje povezuju tradiciju, identitet i savremeni izraz, vrednosti koje je konkurs stavio u prvi plan.
Komisiju čine stručnjaci različitih profila i iskustava: dugogodišnji delegat UEFA Nebojša Ivković, profesor fizičke kulture i fudbalski stručnjak Aleksandar Janković, art direktor Univerziteta Singidunum Aleksandar Mihajlović, vajar dr Vladimir Jokanović, istoričar dr Aleksandar Raković, nekadašnji reprezentativac Srbije Goran Gavrančić i direktor sektora za marketing i komunikacije FSS Nebojša Petrović. Upravo spoj sportskog iskustva, umetničkog znanja, istorijske perspektive i marketinškog pristupa daje posebnu težinu procesu izbora.
Komisija je konstatovala da je na konkurs pristigao veliki broj kvalitetnih i kreativnih predloga, sa veoma različitim pristupima, od modernih i minimalističkih formi do rešenja koja se snažno oslanjaju na tradiciju i simboliku srpskog fudbala.
Ipak, deo radova morao je već u početnoj fazi da bude isključen iz daljeg razmatranja, jer nisu ispunjavali uslove i kriterijume jasno definisane konkursom. Među njima su bila rešenja koja nisu imala predviđen prostor za graviranje osvajača Kupa Srbije, predlozi čije dimenzije nisu odgovarale propisanoj visini trofeja, kao i koncepti koji nisu bili tehnički izvodljivi za proizvodnju ili nisu sadržali dovoljno razrađen tehnički opis.
Koliko su idejna rešenja zanimljiva i inspirativna, najbolje pokazuje činjenica da su članovi Komisije tokom svojih izlaganja obuhvatili više od dvadeset različitih predloga koji su se izdvojili kvalitetom i originalnošću. Upravo zato je opšta ocena da konačna odluka neće biti nimalo laka.
Dogovoreno je da se u narednim danima izdvoji deset radova koji će ući u uži izbor. Nakon toga, članovi Komisije pristupiće pojedinačnom ocenjivanju, a idejno rešenje koje dobije najveći broj pozitivnih ocena biće proglašeno pobednikom konkursa.
Time će započeti sledeća faza, finalizacija i izrada novog trofeja u saradnji sa autorom pobedničkog rada.
Cilj Fudbalskog saveza Srbije je da Kup Srbije dobije trofej koji će, poput najprepoznatljivijih pehara evropskog fudbala, postati trajan simbol domaćeg takmičenja. Spoj tradicije, ambicije i savremenog identiteta srpskog fudbala.
