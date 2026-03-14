Štoper Raul Asensio je doživeo lakšu povredu mišića zbog čega će propustiti utakmicu protiv Elčea.

Asensio je bio planiran kao starter, kako bi Antonio Ridiger dobio odmor pred revanš sa Mančester sitijem, tako da je ovo novi problem za Alvara Arbelou.

Van stroja su već sada - Eder Militao, David Alaba, Alvaro Kareras, Ferlan Mendi, Dani Sebaljos, Džud Belingem, Rodrigo, Kilijan Mbape.

Od pomenutih igrača moguće se da se za Siti vrate Embape i Kareras, a pod znakom pitanja je od danas povređeni Raul Asensio.

Srećom, Real ima solidnu zalihu od tri gola, ali opet, Arbeloa nema baš mnogo opcija za rotaciju, a ima imperativ pobede nad Elčeom večeras od 21.00.

Revanš sa Sitijem na programu je već u utorak od 21.00.

