Fudbaleri Spartaka pobedili su u Nišu domaći Radnički 2:0, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.
SPARTAK UBEDLJIV NA ČAIRU: Radnički pretrpeo poraz na svom terenu
Spartak je poveo u 16. minutu golom koji je postigao Ezekiel, a pobedu je obezbedio Nenad Miranović u 89. minutu.
Fudbaler Radničkog Radomir Milosavljević postigao je gol u 22. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.
Spartak je prekinuo loš niz i ostvario je tek četvrtu pobedu u ligi, zauzima pretposlednje 15. mesto sa 21 bodom.
Radnički je prekinuo niz od četiri pobede na Čairu i niz od sedam utakmica bez poraza u prvenstvu i ima 33 boda na devetom mestu.
U sledećem kolu Spartak će dočekati Radnik, a Radnički će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde.
Ranije danas Radnik i Javor odigrali su nerešeno 1:1 u Surdulici, a kasnije igraju Partizan - TSC.
(Beta)
