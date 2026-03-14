Spartak je poveo u 16. minutu golom koji je postigao Ezekiel, a pobedu je obezbedio Nenad Miranović u 89. minutu.

Fudbaler Radničkog Radomir Milosavljević postigao je gol u 22. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Spartak je prekinuo loš niz i ostvario je tek četvrtu pobedu u ligi, zauzima pretposlednje 15. mesto sa 21 bodom.

Radnički je prekinuo niz od četiri pobede na Čairu i niz od sedam utakmica bez poraza u prvenstvu i ima 33 boda na devetom mestu.

U sledećem kolu Spartak će dočekati Radnik, a Radnički će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde.

Ranije danas Radnik i Javor odigrali su nerešeno 1:1 u Surdulici, a kasnije igraju Partizan - TSC.

(Beta)