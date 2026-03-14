Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17 časova gostuju ekipi IMT u okviru 27. kola Superlige Srbije.

Očekivanja pred duel u Loznici je izneo šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković:

- Stanje u ekipi je veoma dobro. Odmorili smo se i spremili za ono što nas čeka u narednom periodu. Sada nam je raspored takav da igramo na sedam dana. Svi su dobro i sada je samo na meni da izaberem ko će da igra - istakao je Stanković.

Govorio je Stanković i o motivu ekipe pred sutrašnji duel.

- Imamo prednost od 10 bodova u odnosu na večitog rivala. Mi igramo naše utakmice, želimo da budemo mi i nijednog trenutka ne želimo da odustanemo od onoga što nam treba. Idemo na pobedu u svakoj utakmici i maksimalno poštujemo sve protivnike. Da li je razlika u bodovima, deset, sedam ili pet bodova, to nas ne zanima. Samo nas zanima da mi budemo pravi.

Osvrnuo se iskusni strateg i na narednog protivnika, ekipu IMT, kao i na činjenicu da se meč igra u Loznici.

- Ne menja ništa. Uvek kažem momcima, nebitno je protiv koga igramo, bitno je za koga igramo. Da li igramo u Loznici ili bilo gde, to je manje važno. Stadion u Loznici je zaista lep, moderan, trava je odlična i mislim da imamo sve neophodne uslove da budemo pravi.

Govorio je Stanković i o Kostovu.

- Vasilije za mene nije samo bonus, on je igrač Crvene zvezde koji pravi razliku na terenu. On je momak koji je potvrdio da ima kvalitet, neko ko iz dana u dan napreduje i ja smatram da je od januara napredovao za još nekih 30 posto. Ja njega uopšte ne gledam kao bonusa, on je za mene klasičan, kao i svi igrači ako radi dobro igraće, ako ne radi neće. Kostova ne gledam kao bonusa, želim mu sve najbolje.

Govorio je strateg Zvezde i o golmanima.

- Nemam dilemu, Mateus je siguran. Glazer ima manjih problema sa ramenom, pa ćemo nakon današnjeg treninga definitivno videti da li će biti spreman. Draškić je u Novom Pazaru potvrdio da mogu ozbiljno da računam na njega, čak i kao opciju bonusa ukoliko to bude bilo potrebno. Ostalo je sve u najboljem redu.

Za kraj, Stanković je istakao koliko je ponosan na Avdića, Lučića i Zarića koji su se našli na spisku za selektivnu utakmicu reprezentacije Srbije.

- To je fenomenalno. To je najbolji znak da Crvena zvezda kao klub radi najbolji posao na svetu. Opet smo dali tri reprezentativca, tri nade. Povratna informacija koju sam dobio o njima je bila sjajna, a i od selektora Veljka Paunovića smo čuli da su bili odlični, čak možda i za lestvicu iznad ostalih. Nadam se da će oni uspeti da pomognu našem nacionalnom timu da bude još bolji. Ja ću probati da uradim sve što je do mene da oni sutra budu još kvalitetniji. Ponos, samo ponos i veliko srce za te momke - zaključio je Stanković.

