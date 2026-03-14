Fudbaleri Napolija pobedili su na svom terenu Leče sa 2:1, u utakmici 29. kola italijanske Serije A.
ŠAMPION SLAVIO POSLE PREOKRETA: Napoli pod Vezuvom "okrenuo" Leče
Napoli je zabeležio 18. pobedu u domaćem šampionatu i treći je na tabeli sa 59 bodova, dok je Leče na 16. poziciji sa 27 bodova na svom kontu.
Leče je poveo već u trećem minutu pogotkom Jamila Ziberta, ali je domaći tim uspeo da preokrene rezultat u drugom poluvremenu i stigne do sva tri boda. Strelci za Napoli bili su Rasmus Hojlund u 47. i Mateo Politano u 67. minutu.
Fudbaleri Napolija će u narednom kolu Serije A gostovati Kaljariju, dok će Leče u goste Romi.
(Beta)
