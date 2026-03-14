Arsenal je zabeležio 21. pobedu i prvi je na tabeli sa 70 bodova, odnosno ima deset bodova više od Mančester sitija koji igra kasnije večeras. Na drugoj strani, Everton je osmi sa 43 osvojena boda.

Kada je delovalo da će se utakmica biti završena bez golova usledila je velika greška golmana Evertona Džordana Pikforda u 89. minutu koju je u vođstvo Arsenala pretvorio Viktor Đekereš.

U sedmom minutu nadoknade vremena, pobedu Arsenala potvrdio je Maks Dauman posle kontranapada domaće ekipe. ; Fudbaleri Njukasla su sa 1:0 pobedili Čelsi u gostima, a trijumf gostujućem timu doneo je Entoni Gordon pogotkom u 18. minutu.

Njukasl je upisao 12. pobedu i trenutno je deveti na tabeli, dok je Čelsi ostao na petoj poziciji sa 48 bodova.

(Beta)