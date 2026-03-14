Fudbaleri Hamburga i Kelna odigrali su nerešeno 1:1, u utakmici 26. kola nemačke Bundeslige.
BUNDESLIGA: Bez pobednika u duelu Hamburga i Kelna
Hamburg je poveo u 39. minutu golom Fabija Vieire, a izjednačenje i bod Kelnu doneo je Said El Mala u 45. minutu.
Ekipa Hamburga je deseta na tabeli Bundeslige sa 30 bodova, dok je Keln na 13. mestu sa pet bodova manje.
Fudbalere Hamburga u narednom kolu Bundeslige očekuje gostovanje Borusiji Dortmund, dok će Keln dočekati Borusiju Menhengladbah.
(Beta)
