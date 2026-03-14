Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić postigao je odlučujući gol za pobedu Al Hilala protiv Al Fateha u Saudi Pro ligi.
SMS POGODIO ZA VELIKU POBEDU! Srpski fusbaler neumoljiv! (VIDEO)
Fudbaleri Al Hilala savladali su Al Fateh rezultatom 1:0 (0:0) u meču 26. kola Saudi Pro lige.
Strelac jedinog gola na meču bio je srpski internacionalac Sergej Milinković-Savić, koji je početkom drugog poluvremena u svom karakterističkom stilu doneo pobedu gostima.
Posle prilično siromašnog prvog dela susreta, u 48. minutu je Mohamed Kano centrirao, a u pravi čas utrčao popularni SMS i glavom zatresao mrežu domaćeg tima.
Bio je to njegov šesti pogodak u tekućem šampionatu Saudijske Arabije.
