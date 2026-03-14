Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa savladali su Udineze u gostima rezultatom 1:0 u utakmici 29. kola italijanske Serije A.

Iako je Juve postigao samo jedan gol, napadao je i stvarao šanse konstantno, a najviše je muka zadavao Kenan Jildiz svojim fenomenalnim driblinzima.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting

Na kraju je mladi Turčin i namestio gol za pobedu Žeremiju Bogi, kada ga je u 38. minutu poslužio kao na tacni za odlučujući pogodak.

Juventus je do kraja sačuvao prednost i došao do 53. boda, izdvojivši se na četvrtom mestu, dok Komo i Roma u nedelju ne odigraju svoj meč.

Tim Koste Runjaića, sa druge strane, ostao je na 11. poziciji sa 38 osvojenih bodova.

BONUS VIDEO:

Dolazak fudbalera Selte na stadion Izvor: Kurir