Fudbaleri Mančester sitija odigrali su 1:1 na gostovanju u Londonu protiv Vest Hema u 31. kolu Premijer lige.

Ovim kiksom Arsenal, koji je u subotu pobedio Everton sa 2:0, sada je dodatno pobegao Sitiju na vrhu tabele sedam kola do kraja šampionata.

Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ekipa Pepa Gvardiole nije uspela da dođe do pobede, iako je tokom većeg dela meča imala inicijativu. Menadžer Sitija susret je pratio sa tribina zbog suspenzije, a njegov tim je u uvodnih pola sata potpuno kontrolisao igru. Prednost je stigla posle sjajnog poteza Bernarda Silve, koji je spektakularnim lobom savladao golmana Vest Hema i doneo vođstvo Građanima.

Radost gostiju trajala je vrlo kratko. Samo četiri minuta kasnije Vest Hem je stigao do izjednačenja posle kornera koji je izveo Džerod Bouen. Najviši u skoku bio je štoper Konstantinos Mavropanos, a lopta se od prečke odbila iza gol-linije i donela Čekićarima gol za konačnih 1:1.

Arsenal sada ima devet bodova više i meč više, dok je Vest Hem ovim bodom pobegao iz zone ispadanja (29) i tamo gurnuo Notingem Forest (28).

