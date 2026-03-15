Fanovi u neverici posle objave Francuza!
AUUU, KAKVA TRANSFORMACIJA! Legendarni napadač u 48. godini izgleda BRUTALNO! Mbape video fotografije i odmah se oglasio na mrežama!
Proslavljeni francuski fudbaler, Tijeri Anri, pokazao je svoje savršeno isklesano telo.
U 48. godini života Anri izgleda kao Apolon.
Bivši golgeter objavio je na Instagramu fotografije bez majice, nastale posle napornog treninga u teretani, i fanovi su ostali u neverici.
Iako je pre 12 godina završio svoju profesionalnu karijeru, Anri je i dalje u besprekornoj formi. Njegovo telo izgleda impresivno.
Otkrio je Francuz i u čemu je tajna:
"Raditi naporno, jesti zdravo, bez šećera".
Njegovu objavu ekspresno je prokomentarisao sunarodnik Kilijan Mbape.
"Aha, stari, shvatio sam" poručio je as Real Madrida.
