PODELA PLENA KRAJ JOŠANICE: Nerešeno u duelu Novog Pazara i Čukaričkog
Fudbaleri Novog Pazara i Čukaričkog odigrali su danas u Novom Pazaru nerešeno 1:1, u 27. kolu Super lige Srbije.
Poveo je Novi Pazar golom Vierija Kotzebuea u 18. minutu, a izjednačenje Čukaričkom doneo je Abubakar Sise pogotkom u 30. minutu.
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport
Čukarički je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Milan Đoković.
Novi Pazar je četvrti sa 46 bodova, a Čukarički je sedmi sa 35 poena.
U narednom kolu, Novi Pazar će u Ivanjici gostovati Javoru, dok će Čukarički u Beogradu dočekati Železničar.
