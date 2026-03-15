Fudbaleri Novog Pazara i Čukaričkog odigrali su danas u Novom Pazaru nerešeno 1:1, u 27. kolu Super lige Srbije.

Poveo je Novi Pazar golom Vierija Kotzebuea u 18. minutu, a izjednačenje Čukaričkom doneo je Abubakar Sise pogotkom u 30. minutu.

Super liga Srbije 2025-2026

Čukarički je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Milan Đoković.

Novi Pazar je četvrti sa 46 bodova, a Čukarički je sedmi sa 35 poena.

U narednom kolu, Novi Pazar će u Ivanjici gostovati Javoru, dok će Čukarički u Beogradu dočekati Železničar.

