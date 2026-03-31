21:34

Foto galerija sa sva četiri stadiona

Foto galerija sa finalnih utakmica Foto: Emma Wallskog / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Michal CIZEK / AFP / Profimedia, Armend NIMANI / AFP / Profimedia

21:30

Švedska - Poljska 2:1 

Novo vođstvo Šveđana. Lagerbek je strelac u 44. minutu. Zakucao je glavom loptu u mrežu nakon centaršuta Nigrena.

21:27

Italija dobila crveni karton!

Bastoni je kao poslednji igrač odbrane srušio Memića u kontranapadu, Dobio je direktan crveni karton. Prava ludnica je nastala na stadionu. Prethodno je Donaruma loše ispucao loptu, a Džeko je glavom izbacio Memića, koji je bio brži od Bastonija.Klemon Turpan mu je pokazao direktan crveni karton.

21:19

Švedska - Poljska 1:1

Sjajan meč u Solni. Zalevski donosi izjednačenje Poljacima u 33. minutu.

21:05

Švedska - Poljska 1:0

Švedska je povela protiv Češke. Elanga je strelac u 20  minutu.

21:03

Bosna i Hercegovina - Italija 0:1

Velika greška golmana Bosne Vasilja. Ken koristi poklon za vođstvo Azura u 15. minutu.

20:49

Češka - Danska 1:0

Fantastičan pogodak Šulca. Nakon kornera i odbitka topovskim udarcem je matirao Hermansena.

20:47

Počelo je!

Počeli su na mečevi na četiri stadiona.

20:46

Švedska - Poljska

 Nordfeldt - Svenson, Lagerbijelke, Starfelt, Lindelef, Gudmundson - Elanga, Ajari, Karlstrem, Nigren - Đekereš.

 Grabara - Bednarek, Višnevski, Kivior - Keš, Zalevski, Zjelinski, Šimanski, Kaminski - Šviderski, Levandovski.

20:45

Tzv. Kosovo - Turska

Murić, Delova, Hajrizi, Hajdari, Galapeni - Vojvoda, Hodža, Redžbečaj, Muslija - Aslani, Murići. 

Čakir - Čelik, Kadioglu, Bardakdži, Kabak - Juksek, Čalhanoglu - Kokču, Guler, Jildiz - Akturkoglu.

20:26

Češka - Danska

Kovar - Šalupek, Hranač, Krejči - Coufal, Provod, Souček, Darida, Zeleni - Šulc, Šik.

Hermansen - Bah, Anderson, Nelson, Mele - Hojbjerg, Hjulmand, Froholt - Isaksen, Hojlund, Damsgard

20:12

Jezive scene u Prištini

Screenshot_551.jpg

19:54

Nema VARA u Zenici

Bosna i Hercegovina, Zenica, Bilino Polje

19:54

Ogromno interesovanje

19:52

Sastavi:

Bosna i Hercegovina (4-4-2): Vasilj - Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac - Barjaktarević, Šunjić, Bašić, Memić - Demirović, Džeko.

Italija (3-5-2): Donaruma - Manćini, Bastoni, Kalifjori - Politano, Barela, Lokateli, Tonali, Dimarko - Kin, Retegi.

16:31

Spektakl u Zenici

Meč večeri igra se na stadionu "Bilino Polje" u Zenici gde će Bosna i Hercegovina dočekati favorizovanu Italiju.

Italijani četvorostruki svetski prvaci propustili su dva prethodna Mundijala i u velikom su strahu da ne propuste i treći put zaredom.

Italija je u polufinalnom duelu savladala Severnu Irsku sa 2:0.

Bosna je preživela gostovanje u Velsu i nakon penala izborila plasman u veliko finale. Zavladala je ogromna euforija i svi veruju da će Azuri pasti u Zenici.

16:23

Fantastična polufinala

profimedia-1086519291.jpg