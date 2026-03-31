POTPUNA LUDNICA U ZENICI: Italija dobila crveni karton, Bosanci krenuli svim silama u napad!
U utorak su na programu četiri finalna meča baraža za plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu.
Sastaju se:
Bosna i Hercegovina - Italija
Češka -Danska
Tzv. Kosovo -Turska
Švedska - Poljska
Sve utakmice počinju od 20.45 časova.
Švedska - Poljska 2:1
Novo vođstvo Šveđana. Lagerbek je strelac u 44. minutu. Zakucao je glavom loptu u mrežu nakon centaršuta Nigrena.
Italija dobila crveni karton!
Bastoni je kao poslednji igrač odbrane srušio Memića u kontranapadu, Dobio je direktan crveni karton. Prava ludnica je nastala na stadionu. Prethodno je Donaruma loše ispucao loptu, a Džeko je glavom izbacio Memića, koji je bio brži od Bastonija.Klemon Turpan mu je pokazao direktan crveni karton.
Švedska - Poljska 1:1
Sjajan meč u Solni. Zalevski donosi izjednačenje Poljacima u 33. minutu.
Bosna i Hercegovina - Italija 0:1
Velika greška golmana Bosne Vasilja. Ken koristi poklon za vođstvo Azura u 15. minutu.
Češka - Danska 1:0
Fantastičan pogodak Šulca. Nakon kornera i odbitka topovskim udarcem je matirao Hermansena.
Švedska - Poljska
Nordfeldt - Svenson, Lagerbijelke, Starfelt, Lindelef, Gudmundson - Elanga, Ajari, Karlstrem, Nigren - Đekereš.
Grabara - Bednarek, Višnevski, Kivior - Keš, Zalevski, Zjelinski, Šimanski, Kaminski - Šviderski, Levandovski.
Tzv. Kosovo - Turska
Murić, Delova, Hajrizi, Hajdari, Galapeni - Vojvoda, Hodža, Redžbečaj, Muslija - Aslani, Murići.
Čakir - Čelik, Kadioglu, Bardakdži, Kabak - Juksek, Čalhanoglu - Kokču, Guler, Jildiz - Akturkoglu.
Češka - Danska
Kovar - Šalupek, Hranač, Krejči - Coufal, Provod, Souček, Darida, Zeleni - Šulc, Šik.
Hermansen - Bah, Anderson, Nelson, Mele - Hojbjerg, Hjulmand, Froholt - Isaksen, Hojlund, Damsgard
Sastavi:
Bosna i Hercegovina (4-4-2): Vasilj - Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac - Barjaktarević, Šunjić, Bašić, Memić - Demirović, Džeko.
Italija (3-5-2): Donaruma - Manćini, Bastoni, Kalifjori - Politano, Barela, Lokateli, Tonali, Dimarko - Kin, Retegi.
Spektakl u Zenici
Meč večeri igra se na stadionu "Bilino Polje" u Zenici gde će Bosna i Hercegovina dočekati favorizovanu Italiju.
Italijani četvorostruki svetski prvaci propustili su dva prethodna Mundijala i u velikom su strahu da ne propuste i treći put zaredom.
Italija je u polufinalnom duelu savladala Severnu Irsku sa 2:0.
Bosna je preživela gostovanje u Velsu i nakon penala izborila plasman u veliko finale. Zavladala je ogromna euforija i svi veruju da će Azuri pasti u Zenici.