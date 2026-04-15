Trener fudbalera Liverpula Arne Slot izjavio je da povreda napadača Uga Ekitikea "izgleda veoma ozbiljno", nakon što je Francuz iznet sa terena na nosilima tokom poraza od PSŽ-a u Ligi šampiona, preneli su danas britanski mediji.

Ekitike se povredio bez kontakta u 30. minutu revanš meča četvrtfinala, koji je Liverpul izgubio 0:2, dok je ukupan rezultat bio 0:4 za Parižane. Napadač se držao za skočni zglob i bio u vidnim bolovima pre nego što je iznet sa terena.

"Izgleda veoma loše, ali je teško reći koliko je ozbiljno. Nije dobro, to je jasno. Nisam ga video na poluvremenu, a posle utakmice je već otišao kući. Još nisam razgovarao s njim", rekao je Slot, a preneo BBC.

Ekitikeu je ovo prva sezona u Liverpulu, gde je stigao iz Ajntahta prošlog leta, i do sada je postigao 17 golova na 45 utakmica u svim takmičenjima.

Potencijalno duže odsustvo moglo bi ozbiljno da ugrozi njegove šanse da se nađe u sastavu reprezentacije Francuske za predstojeće Svetsko prvenstvo u Severnoj Americi.

Njegov saigrač iz kluba i reprezentacije Ibrahima Konate rekao je da će ovaj trenutak biti veoma težak za Ekitikea.

"Mislim da je povreda ozbiljna. Ne znam tačno šta se desilo, čuo sam razne stvari, ali nemam reči. Sa Svetskim prvenstvom koje dolazi, ovo je za njega veoma teško i šaljem mu podršku", izjavio je Konate.

Slot je u ovom meču u napadu upario Ekitikea sa Aleksanderom Isakom, koji se vratio u startnu postavu prvi put od decembra nakon oporavka od preloma noge, dok je nastupio i Florijan Virc.

Holandski stručnjak je naglasio da su trojica velikih pojačanja retko igrala zajedno ove sezone.

"Do večeras smo imali svega 88 minuta sa Virdcom, Isakom i Ekitikeom zajedno, sada smo dodali još nešto, ali bih se iznenadio da ih vidimo mnogo više zajedno do kraja sezone. Dobra vest je da se Isak vratio", zaključio je Slot.