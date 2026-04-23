Slušaj vest

Naime Šahtjor je na gostovanju Zorji slavio rezultatom 2:1 i pobegao drugoplasiranom Čerkasiju na šest bodova, što je značajno umanjilo šanse Zvezde da direktno izbori plasman u Ligu šampiona.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, jedan od uslova kako bi crveno-beli bili direktno u elitnom takmičenju jeste da budu ispred Olimpijakosa, Rendžersa, Šahtjora, Ferencvaroša, Midtjilanda i PAOK-a

Olimpijakos, Ferencvaroš, PAOK i Midtjilend praktično su bez prilike da budu šampioni, dok se kod Rendžersa situacija i dalje ne zna. Ipak, sada je rezultat Šahtjora dodatno otežao i smanjio mogućnosti da ekipa Dejana Stankovića igra direktno u Ligi šampiona.

Sada je situacija na tabeli u mnogome drugačija, pošto je Šahtjor sa 57 bodova, šest koraka ispred Čerkasija, za koji je navijala i Crvena zvezda. I dalje će navijati, ali sada su šanse mnogo manje za direktan plasman u Ligu šampiona. Do kraja ukrajinskog šampionata ostalo je još šest kola.

