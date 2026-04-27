Dinamo je potom, savladao Varaždin sa 2:1 a titulu je osigurao sa 15 bodova prednosti u odnosu na Hajduk, uz bolji međusobni skor četiri kola pre kraja prvenstva.

Fudbaleri Dinama iz Zagreba

Prošle sezone titulu prvaka osvojila je Rijeka, koja se trenutno nalazi na četvrtom mestu prvenstva sa pet bodova zaostatka za trećeplasiranim Varaždinom.

Dinamo će imati priliku da osvoji "duplu krunu", pošto se 13. maja u Osijeku u finalu Kupa Hrvatske sastaje sa Rijekom.