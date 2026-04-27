Fudbaleri Rijeke i Hajduka iz Splita odigrali su nerešeno 0:0, u utakmici 32. kola hrvatskog prvenstva, čime je 26. titulu prvaka te države osigurao zagrebački Dinamo.
TITULA SE VRATILA NA MAKSIMIR: Dinamo Zagreb po 26. put prvak Hrvatske!
Dinamo je potom, savladao Varaždin sa 2:1 a titulu je osigurao sa 15 bodova prednosti u odnosu na Hajduk, uz bolji međusobni skor četiri kola pre kraja prvenstva.
Fudbaleri Dinama iz Zagreba
Prošle sezone titulu prvaka osvojila je Rijeka, koja se trenutno nalazi na četvrtom mestu prvenstva sa pet bodova zaostatka za trećeplasiranim Varaždinom.
Dinamo će imati priliku da osvoji "duplu krunu", pošto se 13. maja u Osijeku u finalu Kupa Hrvatske sastaje sa Rijekom.
