Napadač Zvezde se javio na Instagramu.
MARKO ARNAUTOVIĆ SE OGLASIO DAN NAKON DERBIJA I SNIMKOM RASPAMETIO DELIJE! Njegova poruka je oduševila navijače: "Beograd је crveno-beli!"
Nakon što je sa Crvenom zvezdom osvojio svoj prvi pehar šampiona Srbije, Marko Arnautović je utiske podelio sa pratiocima na Instagramu.
Pobedom u „večitom” derbiju nad Partizanom, crveno-beli su i zvanično postali nedostižni na tabeli, čime je u vitrine kluba stigla 37. titula.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić
Proslavljeni napadač nije krio oduševljenje novim uspehom, proslavivši ga objavom na društvenim mrežama.
"Beograd је crveno-beli! Ponosni smo na овај tim, zajedno smo ostvarili cilj", napisao je Arnautović.
