Crveno-beli su u 179. večitom derbiju pobedili Partizan na domaćem terenu rezultatom 3:0 i tim trijumfom obezbedili 37. titulu prvaka države.

Čuvar mreže je pre utakmice na stadionu Rajko Mitić tačno prognozirao rezultat najveće utakmice srpskog fudbala, a sada je prokomentarisao to.

"Jednostavno, kvalitet je na Zvezdinoj strani. Razumem u kakvoj je situaciji Partizan, sa mnogo mladih igrača. Nije bilo teško predvideti ishod. Za dve, tri sezone možda će crno-beli moći da pariraju i bore se za titulu, ali pod uslovom da zadrže te mlade fudbalere. Problem je što klubovi na ovim prostorima žive od prodaje igrača, a Partizan godinama praktično nema prihode iz Evrope", rekao je Milan Borjan za "Sportski žurnal".

Pohvalio je Strahinju Erakovića, nekadašnjeg saigrača, koji je bio strelac protiv Partizana, ali i Aleksandra Kataija koji je odigrao još jedan dobar Večiti derbi.

"Eraković je predivan momak, dolazi iz sjajne porodice. Prošli smo mnogo toga zajedno u Zvezdi i drago mi je što je baš protiv Partizana postigao prvi gol po povratku i to za titulu. Što se Kataija tiče, njegova magija je neverovatna. Način na koji je primio loptu i asistirao za gol pokazuje o kakvom majstoru se radi. Igra kao mladić i bila bi šteta da ne dobije status Zvezdine zvezde".

Upitan je o činjenici da će Bibras Natho na kraju sezone, nakon sedam godina, napustiti Partizan bez osvojenog trofeja.

"Nisam previše obraćao pažnju na Natha. Jeste doneo određeni kvalitet, ali nije mogao da spreči dominaciju Zvezde. Najveća legenda Partizana je Saša Ilić i ne mogu da se porede. Ilić je dao sve klubu i o njemu niko ne može reći ništa loše. Za Natha ne mogu da kažem da je ostavio dubok trag, osim što je bio siguran izvođač penala"; poručio je Milan Borjan.

Kurir sport/Sportski žurnal

