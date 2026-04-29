Slušaj vest

Čak devet golova je viđeno na prvoj utakmici polufinala Lige šampiona između PSŽ-a i Bajerna. Fudbal sa druge planete su igrali Parižani i Bavarci, a na kraju je domaćin stekao prednost pred revanš koji će biti odigran u Minhenu.

Nakon utakmice lavina reakcija je stigla sa svih strana planete, a jedna simpatična situacija je bila zanimljiva i onima koji nisu ljubitelji fudbala.

Fudbaler PSŽ-a Vitinja je stao pred novinare nakon utakmice, a dok je odgovarao na pitanja telefon mu je zazvonio. Prvo je ignorisao zvono, ali je u jednom trenutku pogledao ko zove, a onda imao zanimljivu reakciju.

"Izvinite, izvinite. Supruga me zove. Možda sam se zadržao ovde duže nego što je trebalo...", rekao je Vitinja.

Ova situacija je izazvala tople reakcije na društvenim mrežama, a pogledajte kako izgleda Tatjana, supruga Vitinje:

Tatjana Rendeiro Tores, supruga Vitinje

Bonus video: