VAR SOBA PRAZNA, A SUDIJA GLEDA SNIMAK?! Šokantne scene sa fudbalske utakmice izazvale lavinu reakcija! Arbitar pregledao snimak, ali ko ga je pustio?
Naime, u televizijskom prenosu je prikazana potpuno prazna VAR soba dok je glavni arbitar istovremeno gledao snimak sporne situacije.
Navijači su ostali u šoku i odmah se pojavilo pitanje: ako u VAR sobi nema nikoga, ko je sudiji pustio snimak?
Tokom utakmice u Indoneziji, sudija je zaustavio igru kako bi proverio situaciju za crveni karton, a prenos je u tom trenutku prikazao prostoriju za VAR sudije bez ijedne osobe unutra. Upravo taj kadar izazvao je lavinu komentara i teorija na internetu.
Snimak je velikom brzinom deljen na društvenim mrežama, a brojni navijači su se složili da je ovo jedan od najbizarnijih trenutaka koje su ikada videli u modernom fudbalu. Pojavili su se i komentari da ovakav prizor dodatno narušava poverenje u sudijske odluke.
Ipak, brzo je stiglo i zvanično objašnjenje organizatora. Prema njihovim rečima, nije bilo nikakve, već se radilo o grešci u televizijskom prenosu. Emitovan je pogrešan kadar koji nije prikazivao stvarno stanje u prostoriji, dok su VAR arbitri normalno radili svoj posao.
