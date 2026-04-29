Naime, u televizijskom prenosu je prikazana potpuno prazna VAR soba dok je glavni arbitar istovremeno gledao snimak sporne situacije.

Navijači su ostali u šoku i odmah se pojavilo pitanje: ako u VAR sobi nema nikoga, ko je sudiji pustio snimak?

Tokom utakmice u Indoneziji, sudija je zaustavio igru kako bi proverio situaciju za crveni karton, a prenos je u tom trenutku prikazao prostoriju za VAR sudije bez ijedne osobe unutra. Upravo taj kadar izazvao je lavinu komentara i teorija na internetu.

Snimak je velikom brzinom deljen na društvenim mrežama, a brojni navijači su se složili da je ovo jedan od najbizarnijih trenutaka koje su ikada videli u modernom fudbalu. Pojavili su se i komentari da ovakav prizor dodatno narušava poverenje u sudijske odluke.

Ipak, brzo je stiglo i zvanično objašnjenje organizatora. Prema njihovim rečima, nije bilo nikakve, već se radilo o grešci u televizijskom prenosu. Emitovan je pogrešan kadar koji nije prikazivao stvarno stanje u prostoriji, dok su VAR arbitri normalno radili svoj posao.

