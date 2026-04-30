Ovaj 30-godišnji engleski fudbaler, koji je na pozajmici iz Mančester sitija, operisan je pre deset nedelja. Povredu je zadobio u januaru tokom pobede Evertona od 1:0 protiv Aston Vile, svog bivšeg kluba.

"Sada se osećam zaista dobro. Imao sam 10-nedeljni "Zoom" poziv sa hirurgom, koji je rekao da u ovoj fazi ne može izgledati bolje. Za mene su ovo srećni dani i tako je lepo čuti takve vesti", rekao je Džek Griliš za "BBC".

Griliš je ove sezone odigrao 22 utakmice u svim takičenjima za Everton i postigao je dva gola uz šest asistencija.

"Uvek je teško kad si povrđen. Došao sam na derbi sa Liverpulom i to me je malo emotivno potreslo, jer mi mnogo nedostaje igra", naveo je Griliš.

Njemu je ostala još jedna godina ugovora sa Mančester sitijem, ali je BBC ranije još izvestio da bi Everton bio zainteresovan da ga potpiše za stalno ako Siti pristane na manju cenu od 50 miliona funti.

"Ne mogu dovoljno da zahvalim Evertonu zbog načina na koji su bili uz mene otkako sam povređen. Bili su sjajni. Od stručnog štaba, igrača, do menadžera", dodao je Griliš.

