Očekivanja pred meč izneo je šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković.

- Sigurno ćemo napraviti par rotacija, ne previše. Opet je tu jedan cilj od kojeg ne želim da odustanem, niti ja, niti klub, niti igrači, niti navijači. Kao što sam rekao posle derbija ništa ne želimo da ostavimo pored puta, sve što je u našoj mogućnosti treba da donesemo kući, tako će biti i sutra. Standarno je Mirko Ivanić van stroja, kao i Luka Zarić, svi ostali su na broju. Neko će biti višak i da ide u karantin, zbog pravilnika i broja igrača koji mogu da sede na klupi, žao mi je zbog toga. Ostali su svi spremni, sada da pričamo o motivaciji, o važnosti, rekao sam da ne želim da vređam inteligeneciju ni igračima, ni sebi. Znamo šta nam je činiti - rekao je Stanković.

Iskoristio je priliku Stanković da pohvali ekipu Jedinstva.

- Jedan izvanredan uspeh, istorijski uspeh za Jedinstvo. Čestitao bih braći Matić, znam da ulažu mnogo, da su posvećeni i da ne odustaju, svaka im čast na tome. Napravili su jednu ozbiljnu promenu od zime, prosek godina je od 20 do 20.4 godina, što je jasna politika kluba, idu na razvoj, talenat i rad sa njima, da bi mogli da obezbede jedan sistem koji će im pomoći u daljem funkcionisanju i razvoju kako samog kluba, tako i mladih igrača. Još jednom da pozdravim Matiće, svaka čast i vidimo se sutra.

Otkrio je šef stručnog štaba Crvene zevzde i odakle preti najveća opasnost u ekipi Jedinstva.

- Ima par interesantnih igrača, pogotovo krila i špic. Momci koji žele da igraju, ne žele puno da rizikuju, dosta organizovan niski blok, dobra kontra i polukontra. Opet dolazi ti Zvezda, sigurno će dati nešto što i ne znaju da imaju u sebi, nešto više od onoga što je normalno. Mi smo na to navikli, želim fokus i koncentraciju od prvog minuta.

Osvrnuo se Stanković i na atmosferu koju očekuje sutra na Ubu.

- Siguran sam da će biti pun stadion. Jeste radni dan, jeste malo dalje od Beograda, ali to našim navijačima nikada nije bio problem. Kako i mi tako i oni žele finale, žele na maksimalnom broju utakmica iz ove sezone da vide svoje pulene, da vide svoju Zvezdu koja dolazi do kraja, tako da sam siguran da će biti pun stadion.

Govorio je strateg crveno-belih i o igračima iz Omladinske škole.

- Videćemo, sigurno će biti neko iz omladinske, to je sigurno. Osvojena titula nam daje prostora da možemo da promovišemo još nekoga i da vidimo na koga možemo da računa za sledeću godinu. To je neki zadatak u narednih mesec dana za mene, moj stručni štab i klub da odaberemo kako ćemo da nastavimo dalje - zaključio je Stanković.