Selekcija Srbije odmeriće snage sa reprezentacijom Zelenortskih ostrva, 31. maja od 15:30 sati na stadionu Belenenseša u Lisabonu.

Podsećamo da je ranije već zakazan i kontrolni meč protiv selekcije Meksika, koji će biti odigran 4. juna u Toluki. Time će Srbija tokom junskog termina imati dve jake provere protiv reprezentacija koje se nalaze na završnom turniru Mundijala 2026.

Selektor Srbije Veljko Paunović naglasio je da su logistika i sportski kriterijumi bili ključni prilikom izbora rivala i planiranja ovog okupljanja:

„S obzirom na okolnosti i logističke poteškoće, u saradnji sa FIFA došli smo do najboljeg mogućeg rešenja u terminu koji prethodi putovanju u Meksiko. Vodili smo računa o velikom opterećenju igrača nakon dugih i zahtevnih klupskih sezona i želeli da izbegnemo dodatne napore, kako bismo obezbedili optimalne uslove za rad i pripremu ekipe.“ – rekao je Paunović i naglasio da je sa sportskog aspekta, izuzetno važno što će njegovi puleni ponovo imati priliku da odmere snage sa dva učesnika Svetskog prvenstva:

„Ovo je odlična prilika da proverimo i neke igrače koji su se u međuvremenu nametnuli, što je u skladu sa našim planom podmlađivanja tima i stvaranja šire baze kandidata za izazove koji nas očekuju na jesen u Ligi nacije protiv Nemačke, Holandije i Grčke, a naročito od marta sledeće godine kada startuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.“ – zaključio je Paunović.