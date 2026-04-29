Slušaj vest

Ostalo je nešto više od mesec i po dana po početka Svetskog prvenstva u fudbalu.

Samim tim, kako se bliži finiš klupske sezone, polako se spekuliše i sa kakvim timovima će reprezentacije putovati na Mundijal. Pogotovo one iz vrha koje ciljaju trofej.

Fudbalska reprezentacija Francuske

Uoči mundijalske groznice u centru pažnje je Francuska. Na poslednja dva šampionata su igrali finale, bili su šampioni u Rusiji i vicešampioni u Kataru.

I dok mnogi selektori muku muče sa povredama igrača, njihov francuski kolega Didije Dešam ima problem druge vrste. Koga od brojnih zvezda izostaviti sa spiska.

Donekle je olakšanje to što selekcije umesto dosadašnja 23 igrača mogu da vode 26 igrača, ali je "Trikolorima" i to malo.

Zato je upitan nastup Kingslija Komana, jedne od velikih francuskih zvezda. Koman je posle punih osam godina napustio Bajern i za velike pare otišao u Saudijsku Arabiju, gde nastupa za Al-Nasr. I iako ima sjajnu sezonu u kojoj je na 36 utakmica postigao 14 golova, uz 11 asistencija, verovatno se neće naći na spisku putnika.

Zašto? Dva su razloga. Prema francuskim izvorima, Dešam je doneo odluku da na spisku ima samo igrače iz Evrope, a i da nije tako Koman ne bi imao mesta pored velikih zvezda u napadu.

Kako prognoziraju mediji, sigurni putnici na mestu krilnih napadača su Kilijan Mbape, Majkl Olise, Dezire Due i Usman Dembele. U špicu napada će biti Markus Tiram i Magnes Akliuče, napadač Monaka. Ukoliko se Dešam odluči za sedmog napadača, onda bi prednost imao Randal Klo Muani, koji bi uskočio umesto povređenog Uga Ekitikea.