Salah se povredio u subotu tokom utakmice protiv Kristal Palasa (3:1) u Premijer ligi, a zamenjen je oko pola sata pre kraja. On je aplaudirao publici na Enfildu i bio je emotivan, nakon što je prošlog meseca najavio da će na kraju sezone, posle devet godina, napustiti klub.

Nije navedeno kada će se egipatski fudbaler tačno vratiti, a poslednju utakmicu na domaćem terenu Liverpul će odigrati u poslednjem kolu protiv Brentforda, 24. maja.

"Liverpul potvrđuje da se očekuje da će Mohamed Salah biti na raspolaganju da pre završetka sezone. Broj 11 je zamenjen tokom drugog poluvremena subotnje pobede protiv Kristal Palasa na Enfildu. Međutim, očekuje se da će se Salah vratiti na teren pre završetka sezone i njegovog odlaska iz kluba ovog leta", navodi se u saopštenju Liverpula.

Salahov povratak na teren pre kraja sezone je ohrabrujuća vest za reprezentaciju Egipta, uoči Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku ovog leta.

Liverpul će do kraja sezone igrati protiv Mančester junajteda, Čelsija, Aston Vile i Brentforda.

(Beta)