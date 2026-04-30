Slušaj vest

Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković mogao bi predstojećeg leta postati deo najluđeg transfera leta.

Sin Dejana Stankovića bi, prema pisanju italijanske "Gazete", iz Belgije, preko Italije, trebao da završi u Premijer ligi.

Aleksandar Stanković Briž

Stanković trenutno nastupa za Klub Briž, u koji je stigao iz Intera početkom ove sezone. Italijanski, po svemu sudeći novi šampion, ima klauzulu otkupa na kraju ove sezone za 22 miliona evra.

Međutim, to bi bio samo deo posla. Inter bi ga po povratku odmah prodao i tako zaradio. U igri je, prema pisanju medija, Njukasl Junajted, koji je spreman da izdvoji ozbiljnu sumu para.