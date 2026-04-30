Slušaj vest

Trener fudbalera Barnlija Skot Parker napustio je klub, uz obostrani pristanak, osam dana nakon ispadanja iz Premijer lige, saopštio je danas taj klub.

Parkova ekipa izgubila je 22. aprila od Mančester sitija sa 1:0 i ispala u Čempionšip drugi put u tri godine.

"Bila je velika privilegija voditi ovaj veliki klub u prethodne dve godine. Uživao sam u svakom trenutku našeg zajedničkog putovanja, ali osećam da je sada pravo vreme da obe strane krenu u drugom pravcu", rekao je Parker.

Skot Parker

Barnli je ove sezone pobedio na samo četiri od 34 ligaške utakmice i osvojio je samo jedan bod u poslednjih osam mečeva.

Skot Parker je seo na klupu Barnlija u julu 2024. godine, potpisavši trogodišnji ugovor, i vratio je taj klub u Premijer ligu.

Parkerov pomoćnik Majk Džekson vodiće tim u poslednje četiri utakmice sezone. "Proces imenovanja novog stalnog trenera pred sezonu 2026/27. je počeo", naveo je Barnli u saopštenju.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: