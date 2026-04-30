Predrag Mijatović i Rasim Ljajić u Ivanjici, na utakmici između Javora i Partizana

U medijima se pojavila informacija da bi bivši fudbaleri Partizana okupljeni pod grupom "Apel za spas Partizana" mogli uskoro da zahtevaju promene u klubu, a da ujedno pruže podršku Predragu Mijatoviću.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

"Povodom najnovijih medijskih istupa i najava dela potpisnika 'Apela za spas Partizana', Fudbalski klub Partizan ima obavezu da javnosti ukaže da se jedna, u datom trenutku dobronamerna inicijativa, danas sve očiglednije zloupotrebljava kao instrument pritiska na Klub, njegove organe i deo rukovodstva.

Pod plaštom brige za Partizan, u javnost se plasiraju poluinformacije, konstrukcije i jednostrane interpretacije, uz pokušaj da se stavovi neformalne grupe i tek nekolicine potpisnika Apela predstave kao glas svih bivših fudbalera i svih potpisnika Apela. Takav pristup nema ni formalni ni suštinski legitimitet.

U pozadini ovih aktivnosti prepoznaje se jasna lična i kadrovska agenda, u kojoj značajnu ulogu ima Predrag Mijatović, potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan. Posebno je problematično što se kroz javne nastupe i zakulisne dogovore kadrira bez ikakvog legitimiteta i obećavaju ustupci koje nije moguće sprovesti. Napominjemo da je Predragu Mijatoviću, kao istaknutom bivšem fudbaleru, bilo ostavljeno na razmatranje angažovanje i koordinacija sa bivšim fudbalerima tokom celog ovog perioda. Međutim, on se njih setio tek sada, u traženju uporišta, zloupotrebljavajući i svoju poziciju i potrebe nekih od tih ljudi.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir

Fudbalski klub Partizan podseća da su vrata Kluba od prvog dana bila otvorena za sve partizanovce koji žele da pomognu. Prilikom promene rukovodstva i izbora novih organa upravljanja, pružena je ruka svima sa željom da se stvori širok front ljudi koji mogu da doprinesu ozdravljenju Partizana. Ta ruka je pružena i danas.

Upravo zato smatramo nedopustivim da se Skupština FK Partizan, kao najviši organ Kluba, neumesno potura u medijima kao predmet pritisaka i javnih ultimatuma motivisanih ličnim interesima. Skupština FK Partizan biće održana u skladu sa Statutom i u roku koji je već najavljen.

Svako ima pravo da predloži program, kandiduje ideje, ponudi rešenja i pomogne Klubu. O tome treba razgovarati otvoreno, odgovorno i unutar institucija Partizana. Vrata FK Partizan ostaju otvorena za sve koji žele da pomognu, ali rukovodstvo Kluba neće podleći medijskim pritiscima, konstrukcijama i orkestriranim kampanjama koje dezavuišu javnost i stavljaju lične agende ispred interesa Partizana", navedeno je u saopštenju.

